Chwile grozy w Tatrach! Niedźwiedź pędził za przerażonym turystą

W Dolinie Kościeliskiej doszło do niebezpiecznego spotkania turysty z niedźwiedziem.

Przerażony turysta zaczął uciekać, co sprowokowało drapieżnika do pogoni, wywołując dramatyczne sceny.

Nagranie z incydentu stało się viralem, przypominając o zasadach bezpieczeństwa w Tatrach.

Jak należy się zachować w obliczu spotkania z niedźwiedziem, aby uniknąć tragedii?

Dolina Kościeliska w Tatrach

Dolina Kościeliska to jedna z najpiękniejszych tatrzańskich dolin, która co roku cieszy się popularnością wśród turystów w szczególności latem. Znajduje się w Tatrach Zachodnich, na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, niedaleko Zakopanego i ma około 9 km długości. To właśnie tam znajdują się słynne jaskinie, a mianowicie:

Jaskinia Mroźna,

Jaskinia Mylna,

Smocza Jama.

Piękne krajobrazy przyciągają odwiedzających i nawet ostatniego dnia wakacji, czyli 31 sierpnia nie brakowało wędrowców. Co ciekawe, tego dnia część z nich na własne oczy widziała niebezpieczną sytuację, która mogła skończyć się tragicznie. Okazuje się, że w trakcie wędrówki jeden z turystów zaczął uciekać przed niedźwiedziem, a ten zaczął go gonić.

Niedźwiedź zaatakował w Dolinie Kościeliskiej

Profil na Facebooku Tatromaniak udostępnił film, na którym widać przerażonego turystę uciekającego przed niedźwiedziem brunatnym. Wideo stało się zarówno hitem, jak i swego rodzaju ostrzeżeniem oraz przypomnieniem, że w Tatrach o spotkanie z dzikim zwierzęciem wcale nie jest trudno, a niewłaściwa reakcja może skończyć się tragedią.

Turysta, który był goniony przez niedźwiedzia, bez wątpienia był przerażony, więc z pewnością w tamtym momencie nie przemyślał swojej decyzji o ucieczce. Niestety, ale było to jedno z najgorszych rozwiązań i w taki sposób nikt z nas nie powinien postępować. Mało kto o tym wie, ale niedźwiedź traktuje biegnącego człowieka jak zdobycz i instynktownie rusza w pogoń.

Populacja niedźwiedzi w Tatrzańskim Parku Narodowym od lat utrzymuje się na poziomie kilkunastu osobników. Przebywają głównie na terenie TPN, ale niejednokrotnie przekraczają jego granice, odwiedzając podtatrzańskie miejscowości - informuje TPN.

Mały niedźwiadek zauważył fotopułapkę i ruszył do ataku!

Spotkanie z niedźwiedziem: jak się zachować?

Tatrzański Park Narodowy na swojej stronie internetowej opublikował informację na temat tego, jak zachować się w przypadku spotkania z niedźwiedziem. O czym pamiętać?

Nie zbliżaj się do zwierzęcia

Unikaj kontaktu wzrokowego

Nie uciekaj, lecz spokojnie wycofaj się w drugą stronę

Nie krzycz, nie wykonuj gwałtownych ruchów

Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku spotkania matki opiekującej się młodymi.