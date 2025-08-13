Tatrzańskie szlaki przeżywają oblężenie – od początku roku do czerwca odnotowano ponad 2 mln wejść, a w samym czerwcu ponad 568 tys. wejść na teren TPN.

Kulminacja sezonu turystycznego spodziewana jest w długi weekend 15-17 sierpnia, a rezerwacje w górach po raz pierwszy wyprzedziły te nad Bałtykiem, częściowo ze względu na niższe ceny noclegów.

Reporterka "Super Expressu" zaobserwowała ogromne kolejki do toalet i punktów gastronomicznych w schronisku Murowaniec, co świadczy o masowym napływie turystów.

Dodatkową atrakcją przyciągającą turystów jest kwitnąca na przełomie lipca i sierpnia wierzbówka kiprzyca, która pokrywa fioletowo-różowym dywanem Halę Gąsienicową.

Szturm turystów na Tatry. Apogeum spodziewane w długi weekend

Sierpniowy długi weekend zapowiada się wyjątkowo. Po raz pierwszy od lat, rezerwacje w górskich miejscowościach wyprzedziły te nad Bałtykiem. Według danych Travelist.pl, o atrakcyjności południowych regionów decyduje kilka czynników. Po pierwsze, idealna pogoda nie jest tam warunkiem koniecznym do udanego wypoczynku. Po drugie, ceny noclegów w górach są średnio o 13 proc. niższe niż nad morzem. To znaczący argument dla wielu rodzin planujących budżetowe wakacje.

- Długie weekendy w Polsce to dla wielu okazja do maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu na odpoczynek przy minimalnej liczbie dni urlopowych. Do wyjazdu teraz dodatkowo motywują optymistyczne prognozy pogody na drugą połowę sierpnia. Warto dodać, że termin sierpniowy jest szczególnie popularny wśród rodzin, gdyż za niespełna trzy tygodnie rozpoczyna się rok szkolny. Dlatego to idealny moment, by dzieci mogły nacieszyć się słońcem i czasem wolnym od nauki – zwraca uwagę Eliza Maćkiewicz, Head of Commercial w portalu rezerwacyjnym Travelist.pl.

Apogeum zainteresowania Tatrami spodziewane jest w długi weekend (15-17 sierpnia), jednak najazd turystów widoczny jest już teraz, czego doświadczyła reporterka "Super Expressu". Przed schroniskiem Murowaniec ustawia się kolejka do toalety, która wychodzi aż za schronisko; druga kolejka ciągnie się do kontuaru z gastronomią, a trzecia na zewnątrz, do baru. To oznacza godzinę oczekiwania na zamówienie posiłku lub załatwienie potrzeb fizjologicznych. Chętnych jednak nie brakuje, by odstać swoje. Panuje gwar jak w ulu, przy którym zgiełk na ul. Floriańskiej w Krakowie to oaza spokoju.

Tłumy to też zasługa kwitnącej wierzbówki kiprzycy - rośliny, która szczególnie upodobała sobie Halę Gąsienicową. Wierzbówka kiprzyca kwitnie tylko na przełomie lipca i sierpnia, pokrywając fioletowo-różowym dywanem łąki między wysokimi górami. Zjawisko prezentuje się obłędnie, a zdjęcia różowo-filetowej Hali Gąsienicowej są viralem internetu. Wierzbówka zwiastuje szybki koniec lata.

Prognoza pogody na długi weekend

Długi weekend w Małopolsce zapowiada się bardzo letnio, z kulminacją upału w piątek i stopniowym uspokojeniem pogody w sobotę i niedzielę. W Krakowie najwyższe temperatury dojdą do ok. 33°C (15.08), a w Tatrach będzie nieco łagodniej, choć wciąż gorąco. Niedziela przyniesie odczuwalną ulgę – około 25°C w stolicy regionu i ok. 20°C w Zakopanem – czyli warunki w sam raz na aktywne zakończenie długiego weekendu.

Piątek (15.08): skwar i pełne słońce; w Krakowie do ok. 33°C, w Tatrach (Zakopane) około 30°C. Uwaga na mocne promieniowanie UV. Obowiązuje pomarańczowe ostrzeżenie przed upałem dla Krakowa (IMGW).

Sobota (16.08): nadal lato w pełni, ale nieco lżej – w Krakowie około 30°C, w Zakopanem 27°C; słońce z domieszką chmur piętra niskiego/średniego. Wieczór przyjemniejszy do aktywności.

Niedziela (17.08): wyraźne ochłodzenie; Kraków około 25°C, a w Zakopanem ok. 20°C, poranek chłodny nawet do 7–11°C w rejonach podgórskich. Bardzo dobre warunki do dłuższych spacerów lub trekkingu.