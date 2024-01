Ci Polacy mogą stracić fortuny! Atak hakerski na znany polski ośrodek

Zakopane. Atak hakerski na Centralny Ośrodek Sportu

Centralny Ośrodek Sportu - Centrum Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem padł ofiarą ataku hakerskiego, co może mieć opłakane skutki dla jego: klientów, gości, dostawców i kontrahentów. To dlatego, że wyciekły dane ww. osób, co stwarza ryzyko, że ktoś może w ich imieniu wyłudzić pożyczkę w instytucjach pozabankowych, uzyskać dostęp do systemów obsługujących udzielanie świadczeń medycznych lub też podjąć próbę zawarcia umów cywilno-prawnych, jak np. najmu nieruchomości czy abonamentu telefonicznego.

Co zrobić, by zminimalizować ryzyko po ataku hakerskim?

Jak informuje COS w swoim komunikacie, w przypadku klientów i gości Ośrodka wyciekły dane w postaci: imion, nazwisk, numerów PESEL, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numer telefonu, a w przypadku dostawców i kontrahentów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą są to dodatkowo: numer NIP, REGON i numer rachunku bankowego. COS dodaje, że podjął już działania mające na celu ograniczenie ryzyka związanego z atakiem hakerskim, ale jednocześni apeluje do powyższych osób o podjęcie następujących czynności, które mogą zminimalizować ewentualne szkody. Powinny one:

zastrzec swój numer PESEL,

skorzystać z możliwość założenia konta w systemie informacji kredytowej celem monitorowania prób uzyskania kredytu lub podpisania umowy abonamentowej (Alert BIK),

pobrać raport BIK czyli podsumowania Państwa historii kredytowej oraz innych zobowiązań finansowych,

zachować ostrożność przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem internetu czy telefonu,

nie pozostawiać swojego dokumentu tożsamości osobom trzecim np. w zastaw za wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego.

Jak dodaje COS, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub zaobserwowania nieprawidłowości należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych Ośrodka pod adresem mailowym [email protected].