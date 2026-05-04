Co będzie na maturze z matematyki 2026? Struktura i najważniejsze zasady

Aby dobrze zaplanować naukę, warto zacząć od poznania podstaw. Zgodnie z oficjalnym harmonogramem, egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym zaplanowano na wtorek, 5 maja 2026 roku o godzinie 9:00. Świadomość struktury arkusza to doskonały punkt wyjścia do stworzenia skutecznego planu powtórek.

Egzamin potrwa 180 minut. W tym czasie zdający zmierzą się z zadaniami, za które można zdobyć maksymalnie 50 punktów. Aby zdać maturę, należy uzyskać minimum 30%, co w praktyce oznacza zdobycie 15 punktów. Arkusz udostępniany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną składa się z dwóch części:

Zadania zamknięte (od 20 do 25 zadań) – tutaj należy wskazać prawidłową odpowiedź, ocenić prawdziwość zdań lub dobrać właściwe rozwiązanie. Za tę sekcję można zdobyć maksymalnie 25 punktów.

Zadania otwarte (od 7 do 14 zadań) – w tej części liczy się nie tylko ostateczny wynik, ale również zaprezentowanie poprawnego toku rozumowania. Tu również do zdobycia jest maksymalnie 25 punktów.

Pamiętaj o narzędziach, które możesz wnieść na salę egzaminacyjną. Dopuszczalny jest kalkulator prosty, linijka, cyrkiel oraz udostępniane przez komisję tablice z wybranymi wzorami matematycznymi.

Matura matematyka 2026 – wymagania i lista zagadnień do opanowania

To naturalne, że w tym okresie pojawia się wiele pytań o dokładny zakres materiału. Bardzo dobrą informacją jest to, że od poprzedniego sezonu obowiązuje tak zwana uszczuplona podstawa programowa (zawężona o około 20%), w ramach której zrezygnowano z najbardziej zawiłych, nadmiarowych zagadnień. Zatem jeśli chodzi o to, jakie matura matematyka 2026 wymagania narzuca zdającym, lista prezentuje się dość przejrzyście i obejmuje obszary tematyczne takie jak:

Liczby rzeczywiste i logarytmy: sprawne działania na ułamkach, potęgach i pierwiastkach oraz zastosowanie wzorów skróconego mnożenia.

Równania, nierówności i układy równań: sprawne rozwiązywanie podstawowych równań i nierówności liniowych oraz kwadratowych.

Funkcje: dogłębna znajomość własności funkcji liniowej i kwadratowej, a w tym ważna umiejętność interpretowania danych z gotowych wykresów.

Ciągi liczbowe: wskazywanie wyrazów i sumowanie ciągów arytmetycznych i geometrycznych.

Trygonometria i geometria: zadania z planimetrii (własności płaskie, kąty w figurach geometrycznych) oraz stereometrii (bryły i obliczanie ich objętości).

Statystyka i prawdopodobieństwo: analiza prostych danych, średnia arytmetyczna, mediana i elementarne zastosowanie kombinatoryki.,

Maturalne pewniaki. Te zadania powtarzają się co roku

Wiedza o tym, co może być na maturze 2026, pozwala mądrzej zaplanować powtórki. Eksperci edukacyjni wskazują na pulę "pewniaków", które regularnie pojawiają się w arkuszach. Należą do nich:

rozwiązywanie standardowych nierówności kwadratowych – to zadanie pojawia się praktycznie zawsze, wymaga opanowania jednego schematu z deltą i gwarantuje istotne punkty;

zadania na logarytmy – bazujące przeważnie na bezpośrednim zastosowaniu wzorów odczytanych z tablic matematycznych;

wyznaczanie miejsc zerowych lub dziedziny funkcji na podstawie narysowanego wykresu;

obliczanie n-tego wyrazu ciągu na podstawie podanego przepisu ogólnego.

Systematyczne przerabianie tych schematów to klucz do sukcesu. Świadomość, że polecenia na egzaminie bywają przewidywalne, potrafi skutecznie obniżyć stres i dodać pewności siebie.

