Co zrobić z choinką po świętach? Nie można wywozić jej do lasu!

Choinka nieodłącznie kojarzy się z bożonarodzeniowym klimatem, jednak świąteczne drzewo niekoniecznie sprawdza się jako całoroczna ozdoba naszych mieszkań. Największy problem po świętach mają osoby, które zdecydowały się na zakup żywej choinki. Z czasem drzewko straci igły, a przez to swój urok i będzie się nadawało do wyrzucenia. Zanim do tego dojdzie, warto zastanowić się, co zrobić z choinką po świętach?

Osoby posiadające ogród mogą wykorzystać pocięte gałęzie drzewka do okrycia innych roślin. Będzie to dla nich naturalna osłona przez zimnem i wiatrem. Resztki choinki można też umieścić w kompostowniku, gdzie staną się naturalnym nawozem. Nie wszyscy wiedzą, że choinek nie wolno wywozić do lasu. Wyrzucanie pociętych drzewek to po prostu śmiecenie. Błędem jest też próba zasadzenia choinki w lesie. W Unii Europejskiej obowiązuje bowiem regionalizacja nasienna mająca chronić rodzimą florę przed wypieraniem jej przez gatunki napływowe. Mało kto z nas posiada wiedzę na temat nasion, z których wyrosła nasza choinka, dlatego lepiej powstrzymać się od wywożenia jej do lasu. Choinkę można natomiast posadzić w swoim ogródku lub w miejscu do tego wyznaczonym przez lokalny samorząd. Nie ma co jednak ukrywać, że im dłuższy pobyt drzewka w ogrzewanym pomieszczeniu, tym mniejsza szansa na "przyjęcie się" go w warunkach naturalnych.

Gdzie wyrzucić starą choinkę?

Większość sztucznych choinek nie będzie mogła zostać przetworzona w procesie recyklingu, dlatego nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady plastikowe. Wszystko dlatego, że są wykonane z polichlorku winylu (PVC), a ten nie może trafiać do żółtych pojemników. Sztuczną choinkę niewielkich rozmiarów możemy wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane, natomiast dużą trzeba zostawić w PSZOK-u lub oddać w trakcie zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Żywe drzewo przed wyrzuceniem musi być pozbawione wszystkich ozdób. Taka choinka stanowi odpad biodegradowalny, dlatego może być wrzucona do brązowego pojemnika przeznaczonego na tego typu śmieci. Ze względu na rozmiary choinkę trzeba jednak pociąć, żeby nie zajmowała całego pojemnika. Do pojemnika na odpady bio nie wolno wrzucać choinek w donicach, ani zanieczyszczonych ziemią. Oczywiście żywą choinkę można również oddać do PSZOK-u. Wiele gmin organizuje zbiórkę żywych choinek od mieszkańców, a drzewka są następnie przerabiane na biomasę nadającą się na ekologiczne paliwo wykorzystywane przez ciepłownię.

Kiedy rozebrać choinkę?

Obecność choinki w naszych domach jest związana z tradycją, która wyznacza też termin usunięcia bożonarodzeniowego drzewka. Zwyczajowo najczęściej praktykowane są dwie daty. Niektórzy pozbywają się choinek już po uroczystości Objawienia Pańskiego, znanego szerzej jako święto Trzech Króli (6 stycznia). Drugim proponowanym terminem jest święto Matki Boskiej Gromnicznej, wypadające 2 lutego.

