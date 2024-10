Takie pochówki wybierają krakowianie. Kiedyś to była rzadkość, teraz jest już normą

W Kościele katolickim uroczystość Wszystkich Świętych jest jednym z najważniejszych dni w roku. Jest to święto nakazane i katolicy tego dnia mają obowiązek uczestniczenia we mszy świętej. Wszystkich Świętych zawsze obchodzimy 1 listopada. Uroczystość może więc wypadać zarówno w dzień powszedni, jak i w dzień wolny od pracy. W tym roku święto wypada w piątek, co sprawia że większość z nas będzie się cieszyła długim, trzydniowym weekendem.

Dla katolików piątek jest dniem, w którym wszyscy wierni po ukończeniu 14. roku życia muszą się powstrzymać od jedzenia pokarmów mięsnych. Kościół dopuszcza jednak odstępstwa od tej reguły. Katolicy mogą jeść mięso w piątki, w które wypada uroczystość kościelna. To sprawia, że w piątek, 1 listopada można jeść mięso bez obaw o naruszenie zasad Kościoła katolickiego.

We Wszystkich Świętych nie będzie dyspensy od biskupów

Zakazu jedzenia mięsa w piątek katolicy nie muszą również przestrzegać, gdy miejscowy biskup diecezjalny wyda dyspensę zwalniającą z tego obowiązku. Taką decyzję każdy biskup podejmuje samodzielnie i niezależnie od innych hierarchów, stąd niekiedy w niektórych polskich diecezjach dyspensa obowiązuje, a w innych nie. We Wszystkich Świętych żaden biskup nie wyda jednak dyspensy. Nie ma takiej potrzeby, ponieważ fakt, że w piątek przypada uroczystość sprawia, że wierni i tak nie muszą powstrzymywać się od jedzenia mięsa. W takiej sytuacji nie potrzebują dodatkowej zgody ze strony biskupa.

