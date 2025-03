Czy 19 marca trzeba iść do kościoła? Uroczystość św. Józefa to święto nakazane

Spis treści

Uroczystość św. Józefa. Czy 19 marca trzeba iść do kościoła?

Nie wszyscy wierni pamiętają, że obchodzona 19 marca uroczystość świętego Józefa jest świętem nakazanym. Wynika to z kanonu 1246 kodeksu prawa kanonicznego. Co do zasady w święta nakazane, podobnie jak w każdą niedzielę, katolicy mają obowiązek uczestniczenia we mszy świętej. Okazuje się jednak, że lista świąt może być modyfikowana, by dostosować ją do potrzeb lokalnych wspólnot. Z tego powodu lista świąt nakazanych może się różnić w zależności od kraju. Każda zmiana wymaga jednak zgody Watykanu.

Z inicjatywą ewentualnej korekty występuje krajowy episkopat, który zwraca się w tej sprawie do watykańskiej Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Tą drogą w Polsce zostały zniesione dwa święta nakazane: uroczystość św. Józefa oraz uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Z tego powodu w środę, 19 marca wierni w naszym kraju nie mają obowiązku uczestnictwa we mszy świętej.

Święty Józef jest patronem Krakowa

W Krakowie uroczystość św. Józefa jest obchodzona szczególnie hucznie, ponieważ ten święty jest patronem miasta. Jak podaje archidiecezja krakowska, formalnie patronat św. Józefa nad Krakowem zaakceptował papież Klemens XI w 1715 r. Ten święty jest uznawany za żywiciela oraz opiekuna Jezusa, prawdopodobnie właśnie dlatego starano się pozyskać jego wstawiennictwo w obliczu kolejnych klęsk głodu, zaraz i wojen dotykających Kraków w XVII w.

- Szczególną aktywnością w tym względzie odznaczali się radni Miasta Krakowa, spośród których pewna część należała do Arcybractwa św. Józefa. Idąc za sugestią karmelitów bosych, postanowili oni w myśl intuicji biblijnej udać się po ratunek do tego świętego - wyjaśnia archidiecezja krakowska.

Uroczystość św. Józefa. Program uroczystości w Krakowie

O godz. 12.00 pod pomnikiem Józefa Dietla przy magistracie zostaną złożone kwiaty. W wydarzeniu wezmą udział prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, przewodniczący Rady Miasta Krakowa Jakub Kosek wraz z uczniami krakowskiej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Józefa Dietla.

O godz. 12.30 w sali konferencyjnej Małopolskiego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych na placu Wolnica 7 wręczone zostaną Medale Św. Józefa. Medale przyznawane są przez Małopolski Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych oraz Małopolską Izbę Budowlanych. Medal św. Józefa autorstwa prof. Jerzego Nowakowskiego jest kontynuacją medalu wręczonego 19 marca 2000 roku papieżowi Janowi Pawłowi II i jest przyznawany corocznie – jeden dla członków organizacji oraz dla osób zasłużonych dla organizacji i Małopolski.

W środę, 19 marca Kraków został udekorowany biało-niebieskimi flagami. Chorągiewkami w tych kolorach zostały przystrojone pojazdy komunikacji miejskiej. Po zmroku kładka o. Bernatka, TAURON Arena Kraków oraz wieża telewizyjna na Krzemionkach należąca do firmy Emitel zostaną podświetlona na biało-niebiesko.

Kiermasz Świętego Józefa w Krakowie