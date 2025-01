i Autor: aczurczak

Darmowa komunikacja dla wszystkich w Krakowie. Kiedy może być wprowadzona?

W Krakowie istnieje możliwość wprowadzenia całkowicie darmowej komunikacji miejskiej dla wszystkich. Taka opcja jest jednak uzależniona od spełnienia warunków związanych ze smogiem. Gdy jakość powietrza gwałtownie się pogarsza, samorząd wprowadza bezpłatną komunikację, by zachęcić mieszkańców do rezygnacji z własnych środków transportu. Jakie warunki muszą być spełnione, by w Krakowie komunikacja miejska była darmowa?