Darmowe przejazdy dla dzieci i młodzieży! Prezent na Dnia Dziecka

Darmowe przejazdy dla dzieci i młodzieży w Małopolsce z okazji Dnia Dziecka

W najbliższy weekend, 31 maja i 1 czerwca, z okazji Dnia Dziecka dzieci i młodzież do 18. roku życia będą mogły bezpłatnie podróżować po Małopolsce pociągami i autobusami Kolei Małopolskich. Specjalną akcję ogłosił marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

Co obejmuje oferta?

Oferta pozwala na nieograniczoną liczbę darmowych przejazdów wszystkimi środkami transportu obsługiwanymi przez samorządowego przewoźnika – Koleje Małopolskie. Dotyczy to zarówno pociągów, jak i autobusów kursujących na terenie województwa w dniach 31 maja i 1 czerwca.

Jak skorzystać?

Aby skorzystać z darmowego przejazdu, należy nabyć specjalny jednorazowy bilet dostępny online lub u obsługi w pociągu. Warunkiem jest okazanie dokumentu potwierdzającego wiek. W przypadku dzieci poniżej 13. roku życia, które nie mają dokumentu tożsamości, wystarczy ustne oświadczenie dziecka.

Zachęta do rodzinnego podróżowania

Marszałek Łukasz Smółka podkreśla, że akcja ma nie tylko charakter praktyczny, ale i rodzinny. – Świętujmy Dzień Dziecka razem przez cały weekend. Niech ten czas będzie naprawdę wyjątkowy – z podróżą, uśmiechem i przygodą – mówi Smółka, zapraszając całe rodziny do wspólnego odkrywania uroków regionu. Akcja to nie tylko gest z okazji święta najmłodszych mieszkańców, ale też okazja do promocji transportu publicznego i regionalnych atrakcji turystycznych. Samorząd województwa zachęca do zaplanowania weekendowych wycieczek i wspólnego świętowania w duchu aktywnego spędzania czasu.

