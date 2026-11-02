"Darmowy Listopad" powraca. Te rezydencje królewskie zwiedzisz za 0 zł

Darmowy Listopad 15. edycja. Ministerstwo Kultury otwiera rezydencje

Polska obfituje w niezwykłe atrakcje turystyczne i historyczne budowle, które przyciągają uwagę nie tylko podczas wakacji. Jesienią pojawia się dodatkowy argument za podróżowaniem, ponieważ w listopadzie wybrane obiekty otwierają swoje podwoje bez konieczności kupowania biletów przez zwiedzających.

Za organizację projektu pod hasłem „Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich” odpowiada Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Głównym założeniem tego rządowego programu jest zainspirowanie Polaków do odkrywania narodowego dziedzictwa poprzez bezpośredni kontakt z najważniejszymi zabytkami w naszym kraju.

W ramach inicjatywy przez cały miesiąc turyści mogą całkowicie za darmo wchodzić do czterech dawnych siedzib monarchów. Oprócz samego zwiedzania organizatorzy zaplanowali także liczne wydarzenia towarzyszące, takie jak spacery historyczne, warsztaty, lekcje edukacyjne, otwarte spotkania czy specjalne wystawy.

Królewskie rezydencje za darmo. Lista obiektów w Warszawie i Krakowie

W tegorocznej odsłonie programu biorą udział cztery prestiżowe placówki muzealne. To miejsca kluczowe dla rodzimej historii, które co roku są tłumnie odwiedzane zarówno przez Polaków, jak i gości z zagranicy. W akcji uczestniczą Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie oraz trzy stołeczne placówki, czyli Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Co zwiedzić za darmo w listopadzie?

Krakowski Zamek Królewski na Wawelu udostępnia w listopadzie bez opłat między innymi Prywatne Apartamenty Królewskie w poniedziałki, a od wtorku do niedzieli Reprezentacyjne Komnaty oraz część ekspozycji stałych i czasowych. Goście zobaczą tam wystawy o Annie Jagiellonce oraz rzeźbach Berniniego, natomiast od 27 listopada udostępnione zostanie również dzieło Vermeera.

udostępnia w listopadzie bez opłat między innymi Prywatne Apartamenty Królewskie w poniedziałki, a od wtorku do niedzieli Reprezentacyjne Komnaty oraz część ekspozycji stałych i czasowych. Goście zobaczą tam wystawy o Annie Jagiellonce oraz rzeźbach Berniniego, natomiast od 27 listopada udostępnione zostanie również dzieło Vermeera. W Zamku Królewskim w Warszawie na liście bezpłatnych przestrzeni znalazły się Sale Matejkowskie, Sala Senatorska, Apartament Królewski i Wielki, a także kolekcja dawnych zegarów. Instytucja przygotowała również 500 darmowych spotkań edukacyjnych, w tym wykłady i warsztaty oraz spacery tematyczne, które pozwolą zajrzeć w zakamarki zwykle zamknięte dla publiczności.

na liście bezpłatnych przestrzeni znalazły się Sale Matejkowskie, Sala Senatorska, Apartament Królewski i Wielki, a także kolekcja dawnych zegarów. Instytucja przygotowała również 500 darmowych spotkań edukacyjnych, w tym wykłady i warsztaty oraz spacery tematyczne, które pozwolą zajrzeć w zakamarki zwykle zamknięte dla publiczności. Łazienki Królewskie zapraszają do bezpłatnego oglądania Pałacu na Wyspie, Pałacu Myślewickiego, Stajni Kubickiego oraz Starej Oranżerii wraz z Teatrem Królewskim. Bez otwierania portfela będzie można też wziąć udział w warsztatach artystycznych i zajęciach przyrodniczych , skorzystać z lekcji muzealnych dla szkół oraz obejrzeć niektóre wystawy czasowe.

zapraszają do bezpłatnego oglądania Pałacu na Wyspie, Pałacu Myślewickiego, Stajni Kubickiego oraz Starej Oranżerii wraz z Teatrem Królewskim. Bez otwierania portfela będzie można też wziąć udział w warsztatach artystycznych i zajęciach , skorzystać z lekcji muzealnych dla szkół oraz obejrzeć niektóre wystawy czasowe. Z kolei Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie przez cały miesiąc, wyłączając wtorki, otwiera za darmo sam pałac z Apartamentami Królewskimi oraz ekspozycję „Sobiescy i Stuartowie. Blask i widmo korony”. Każdego dnia do godziny 16.00 wolny wstęp obowiązuje również w historycznych ogrodach i parku, a ofertę uzupełnia 500 darmowych lekcji, warsztatów i zajęć edukacyjnych dla różnych grup wiekowych.

Szczegółowe informacje o wydarzeniach i obowiązujących rezerwacjach dostępne są na stronach obiektów.

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Ministra kultury o akcji "Darmowy Listopad"

Przedsięwzięcie „Darmowy Listopad” stanowi doskonałą okazję, by bez obciążeń finansowych odwiedzić miejsca o fundamentalnym znaczeniu dla polskiej historii. Szefowa resortu kultury i dziedzictwa narodowego zwraca uwagę, jak istotne jest zapewnienie obywatelom całkowicie bezpłatnego dostępu do dóbr kultury chociaż przez ten jeden miesiąc w roku.