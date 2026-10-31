Gracz z Małopolski wygrał 507 tysięcy złotych w zdrapce Cherry 777.

Szczęśliwy los został zakupiony przy ulicy Słowackiego w Myślenicach.

Była to ostatnia główna wygrana przewidziana w tej zdrapce.

Wielkie szczęście w Małopolsce. Farciarz wygrał ponad pół miliona złotych

Los potrafi zaskoczyć w najmniej spodziewanym momencie. Każdy, kto choć raz spróbował swojego szczęścia w grach liczbowych, marzy o chwili, w której na kuponie zobaczy zwycięskie liczby lub symbole. Dla klienta kolektury w Myślenicach te marzenia właśnie się ziściły. Osoba, która zdecydowała się na zakup losu przy ulicy Słowackiego, z pewnością nie spodziewała się, że wizyta w punkcie sprzedaży zakończy się rozbiciem banku w zdrapce Cherry 777.

Szczęśliwiec wydrapał główną nagrodę o wartości 507 tysięcy złotych. Dla zwycięzcy może to być początek zupełnie nowego rozdziału w życiu. Taka kwota pozwala na realizację wielu planów – od zakupu własnego mieszkania, przez luksusowe podróże, aż po zabezpieczenie finansowe na długie lata. Warto zaznaczyć, że zwycięska zdrapka kosztowała zaledwie 10 złotych, a pozwoliła wzbogacić się o zawrotną sumę.

507 tysięcy złotych w zdrapce Cherry 777. To już ostatnia taka wygrana!

Wiadomość o wygranej z pewnością ucieszy mieszkańców regionu i wszystkich, którzy liczą na podobne szczęście. Zdrapki od lat przyciągają graczy prostą zasadą i nadzieją na zdobycie dużej nagrody. Tym razem szczęśliwy okazał się los Cherry 777 kupiony w Myślenicach. Jest jednak ważny szczegół: to już ostatnia główna wygrana w zdrapce Cherry 777. Zaledwie kilka dni temu identyczną nagrodę zdobył gracz z Ostrowa Wielkopolskiego.

To nie oznacza jednak, że pula nagród w tej zdrapce została wyczerpana, aktualnie wynosi ona 12 503 720 złotych. Pojedyncze wygrane mogą wynieść od 10 złotych do 7000 złotych.

Sonda Czy próbujesz szczęścia w zdrapkach? Tak, regularnie. Tak, ale to czasami. Rzadko. Nie kupuję zdrapek.