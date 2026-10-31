Łukasz Gibała tnie koszty w urzędzie. Budżet kancelarii spadnie o 30 proc.

Łukasz Gibała tnie wydatki w Krakowie. Kancelaria Prezydenta z mniejszym budżetem

Stojący od niedawna na czele Krakowa Łukasz Gibała opublikował w mediach społecznościowych informację o planowanym zdecydowanym zmniejszeniu wydatków na administrację. Najważniejszym punktem tej strategii jest mocne okrojenie funduszy przeznaczonych na działanie urzędników z jego bezpośredniego otoczenia. Włodarz zaznacza, że zaciskanie pasa trzeba rozpocząć od najwyższych szczebli władzy, co ma wyznaczyć zupełnie nową jakość w dysponowaniu publicznymi środkami w stolicy Małopolski.

Prezydent miasta Łukasz Gibała przedstawił konkrety w swoim oficjalnym komunikacie zamieszczonym w sieci. Urzędnik przekazał w nim dokładnie, że „W następstwie cięć i oszczędności, nad którymi właśnie pracujemy, planuję obniżyć koszty funkcjonowania Kancelarii Prezydenta na rok 2027 o 30% w stosunku do założeń, które zastaliśmy”. Oznacza to w praktyce, że pracownicy Kancelarii Prezydenta muszą nastawić się na działanie przy mocno okrojonym budżecie. Cały krakowski urząd czeka natomiast gruntowna przebudowa finansowa, której celem jest odciążenie miejskich finansów.

Łukasz Gibała likwiduje departamenty w Krakowie. Urzędnicy stracą stanowiska

Zapowiedziane właśnie uszczuplenie budżetu Kancelarii Prezydenta stanowi kontynuację ostrych działań, które w ostatnim czasie podjął nowy prezydent miasta. Już wcześniej Łukasz Gibała zdecydował się na szeroko komentowany krok i zlikwidował działające dotąd w krakowskim magistracie departamenty. Przebudowa struktury urzędu wiąże się z dotkliwymi zmianami kadrowymi dla osób zajmujących kierownicze posady. Zarządzający tymi komórkami dyrektorzy zostaną zwolnieni albo otrzymają inne zadania, co budzi duże emocje wśród pracowników magistratu.

Wprowadzane przeobrażenia strukturalne mają zapewnić kasie miasta konkretne sumy, które ulżą samorządowym finansom. Wstępne wyliczenia wskazują, że dzięki tym zmianom organizacyjnym miasto zaoszczędzi rocznie około 2,3 mln zł, co stanowi wymierną korzyść dla lokalnego budżetu.

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