Dawniej była perłą Zakopanego. Dziś przypomina jarmark i tonie w plastiku

Była dumą i perłą. Co się dzieje z Gubałówką?
Gubałówka to popularne wzniesienie w Zakopanem (1126 m n.p.m.), położone na północ od centrum miasta. Jest jednym z najbardziej znanych punktów widokowych w Tatrach, słynącym z panoramy na Tatry Wysokie i Zachodnie. Na szczyt można dostać się m.in.:
- kolejką linowo-terenową z Zakopanego,
- pieszo (kilkoma szlakami).
Na górze znajduje się deptak spacerowy, restauracje, punkty widokowe oraz – co dziś budzi największe emocje turystów – liczne stragany z pamiątkami, które według wielu nie pasują do klimatu tego miejsca.
Gubałówka zalana plastikiem
Coraz więcej osób, które odwiedzają Gubałówkę relacjonuje, iż chwilę po dotarciu na miejsce zamiast górskiej przestrzeni pierwsze co widzą to stragany zapełnione plastikowymi zabawkami i pamiątkami. Co prawda, część z nich faktycznie nawiązuje do kultury Podhala, lecz zdecydowana większość nie.
W ostatnim czasie o sytuacji na Gubałówce pisał m.in. portal Fakt.pl, który informował, że deptak przypomina tam długi targ. W sieci można również znaleźć opinie turystów, którzy przyznają, że stragany są nieco odstraszające i przyćmiewają naturalne piękno tego miejsca. Poniżej zamieszczamy kilka opinii z wizytówki Google oraz zdjęcia ze szczytu:
Najbrzydsze miejsce całych Tatr. Okropność, tłumy ludz, i na około na straganach masa śmieci.
Bardzo droga kolejka. Nie warto wjeżdżać na górę. Jarmark, stragany, bałagan, który zasłania góry i widok na zakopane. Nie polecam
Piękna Gubałówka. Cudny widok na Giewont a ludzie sami wszystko popsuli.Nastawiali tyle bud, kramów, dziwnych punktów gastronomicznych śmierdzących olejem, błyszczące ciuchy z Chin. Psujecie tym piękne widoki.
Gubałówka - zdjęcia ze szczytu
Miasto chce zmian. Koniec straganów?
Reakcją na te opinie jest planowana przez władze Zakopanego rewitalizacja Gubałówki. Chodzi o ograniczenie nadmiaru straganów, uporządkowanie przestrzeni handlowej i usunięcie nielegalnych budek tak, by miejsce bardziej sprzyjało wypoczynkowi niż chaotycznym zakupom. Jak czytamy na portalu podroze.wprost.pl, wśród władz miasta pojawia się koncepcja uporządkowanych pawilonów i większej estetyki przestrzeni, co ma uczynić Gubałówkę bardziej przyjazną nie tylko dla turystów, ale i mieszkańców.