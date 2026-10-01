Minister nie odpuszcza prof. Borkowi. Rektor zawieszony

W środę prof. Piotr Borek, rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie został zawieszony. Tak zadecydował minister nauki.

Sytuacja jest pokłosiem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który zniósł poprzednią decyzję odwołującą rektora.

Resort tłumaczy, że chce zapewnić stabilność uczelni. Obowiązki rektora UKEN tymczasowo przejmuje dr hab. Wojciech Bąk.

Prof. Piotr Borek zawieszony po korzystnym wyroku sądu. Resort zabiera głos

Środowa decyzja o zawieszeniu została obwieszczona za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazało w komunikacie na platformie X, że takie działanie było konieczne dla zachowania normalnego trybu działania krakowskiej uczelni.

Zawieszenie prof. Piotra Borka zostało ogłoszone przez ministra Marcina Kulaska, który uprzednio skierował odpowiedni wniosek do kolegium elektorów uczelni. Resort zaznacza, że sąd wprawdzie dostrzegł pewne naruszenia przepisów, jednak uznał, że miały one charakter zwykły. Ministerstwo jednak nie podziela tej opinii, a szef resortu twierdzi, że przewinienia profesora nosiły znamiona działań uporczywych i rażących. Skutkuje to natychmiastowym przejęciem obowiązków rektora przez dr hab. Wojciecha Bąka, który jako najstarszy członek senatu UKEN zastępował go już pod koniec 2025 roku.

Kryzys na stanowisku rektora krakowskiej uczelni trwa nie od dziś. Należy pamiętać, że prof. Piotr Borek stracił funkcję już w listopadzie 2025 roku po interwencji ministra Marcina Kulaska. Na podstawie dostępnych materiałów stwierdzono, że rektor mógł łamać prawo pracy. Wśród zarzutów znalazło się między innymi wręczanie wypowiedzeń osobom przebywającym na urlopach. Prof. Borek odrzucił te oskarżenia.

Podział w środowisku akademickim. Rektor UKEN zbiera skrajne oceny

Postawa prof. Piotra Borka od długiego czasu jest przedmiotem zażartych dyskusji wśród krakowskich wykładowców i pracowników. Osoby krytycznie nastawione do rektora zrzeszone w Komisji Międzyzakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego „Inicjatywa Pracownicza” oskarżają go o bezwzględne metody zarządzania. To w trakcie jego kadencji pracę straciło przeszło 100 członków załogi UKEN, co doprowadziło do fali procesów. Wiele z nich przyniosło korzystne rozstrzygnięcia dla zwolnionych osób.

W obronie profesora staje jednak liczne grono jego zwolenników współpracujących z nim w kolegium rektorskim. Podkreślają oni, że restrukturyzacja była bolesna, ale uratowała uniwersytet przed widmem bankructwa. W ich opinii to właśnie dzięki twardej ręce prof. Borka uczelnia zdobyła nowe fundusze, a sytuacja materialna placówki wreszcie się unormowała.