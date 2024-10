Demolka straganów na Podhalu to dzieło 18-latków. Policja pokazała wideo

Dojdzie do skandalu?

Skoda staranowała stragany handlowe. Autem jechali 18-latkowie z Ukrainy

To dwóch młodych Ukraińców jechało skodą, która zdemolowała stragany handlowe przy kościele w Białce Tatrzańskiej. Auto poruszało się drogą krajową nr 49. W pewnym momencie kierowca stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do karambolu.

Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Kiedy na miejscu kraksy pojawili się policjanci, zastali pusty samochód pozbawiony tablic rejestracyjnych. Zabrali je Ukraińcy, by w ten sposób uniknąć odpowiedzialności za incydent. To im się jednak nie udało, ponieważ mundurowi ustalili ich personalia. Obaj mają 18 lat i byli pijani w momencie zdarzenia.

Jeden miał w organizmie 0,6 promila, a drugi 0,9 promila. Który z nich prowadził samochód? To zostanie wyjaśnione w toku policyjnego postępowania. Ku przestrodze zakopiańska policja opublikowała nagranie z kamery monitoringu, na którym widać, jak skoda z impetem wjeżdża w stragan. Młodzi cudzoziemcy mieli masę szczęścia, że wyszli ze zdarzenia bez szwanku.

Nastolatkowie trafili do policyjnego aresztu do wytrzeźwienia i wyjaśnienia sprawy. Śledczy z wnętrza samochodu zabezpieczyli ślady i dowody, które wykorzystane zostaną w identyfikacji kierowcy. Pojazd został odholowany na strzeżony parking. Za jazdę po alkoholu grozi kara więzienia do lat 3.

