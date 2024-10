– Przed południem otrzymaliśmy informację, że w Tarnowie w rejonie ulic Wekslarska – Brama Pilzneńska doszło do zderzenia mercedesa z innym zaparkowanym samochodem. Następnie mercedes uderzył w ścianę. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce ustalili, że kierujący samochodem osobowym to 60-latek, który został zabrany do szpitala. Mężczyzna był trzeźwy. Funkcjonariusze ustalili też, że kierujący przejechał kilkadziesiąt metrów pod prąd. Jadąc ulicą Lwowską zamiast skręcić w lewo w ulicę Dąbrowskiego przejechał do góry do ulicy Brama Pilzneńska. Tam właśnie uderzył w zaparkowany samochód oraz w budynek. Policjanci wykonują czynności związane z wypadkiem drogowym, ponieważ kierujący mercedesem oraz osoba z zaparkowanego samochodu trafili do szpitala – relacjonuje w rozmowie z Radiem ESKA asp. sztab. Paweł Klimek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.