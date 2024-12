Dopłacił złotówkę i wygrał 1 mln zł! Milionerem jednak nie będzie

Podczas czwartkowego (12 grudnia) losowania padła główna wygrana w Lotto Plus. Z informacji Totalizatora Sportowego wynika, że szczęśliwy los został kupiony w Krakowie w punkcie przy ul. Franciszka Kniaźnina. Na swoim kuponie miał on wszystkie liczby wskazane przez maszynę losującą: 8, 14, 25 27, 28 i 48. Główna wygrana w Lotto Plus jest warta milion złotych, lecz farciarz z Krakowa niestety nie zostanie milionerem. Od wygranej trzeba bowiem zapłacić podatek wynoszący 10 proc. Jak łatwo policzyć na konto zwycięzcy trafi więc 900 tysięcy złotych.

W czwartek podczas głównego losowania Lotto nie padła żadna szóstka. Kolejna okazja do rozbicia kumulacji nadarzy się w sobotę, 14 grudnia.

Lotto Plus towarzyszy głównej grze liczbowej Totalizatora Sportowego. Prawo wzięcia udziału w dodatkowym losowaniu mają gracze, którzy do głównego kuponu dopłacą złotówkę. Podobnie jak w przypadku gry Lotto, w Lotto Plus losowanych jest sześć liczb. Szczęściarz, który trafi "szóstkę" zdobywa główną wygraną, która zawsze wynosi milion złotych (minus podatek). W Lotto Plus nie występują kumulacje.

Kraków: choinka na Rynku już świeci

