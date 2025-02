Dorożkarze z Krakowa na liście niematerialnego dziedzictwa? Społecznicy protestują

Dorożkarze w każdy możliwy sposób usiłują bronić swoich interesów. To oczywiste, że zarabiają na tym ogromne pieniądze, więc elementem manipulacji, pudrowania rzeczywistości jest wmawianie osobom niezorientowanym, że mamy tu do czynienia z tradycją. Oczywiście mieszkańcy Krakowa doskonale wiedzą, że nie ma to nic wspólnego z tradycyjnym dorożkarstwem, jakie znamy z obrazów i schyłku wieku. To, co widzimy to są obrzydliwe karoce rodem z carskiej Rosji. Konie obwieszane są żelastwem, jak zwierzęta cyrkowe z najgorszych czasów. Jeśli więc mówimy o aspekcie, na który powołują się dorożkarze – nie ma on nic wspólnego z rzeczywistością. Każdy, kto cokolwiek wie o kulturze ma tego świadomość. Jest jeszcze inna istotna kwestia. Nie żyjemy w XIX wieku, albo w zamierzchłych czasach. Mamy 2025 rok, kiedy wiedza o psychologii i dobrostanie zwierząt jest bardzo rozwinięta. Sprzeczne z dobrem koni jest to, na co przyzwala się w Krakowie. Stąd właśnie nasza akcja. Przypomnę, że KSOZ od siedmiu lat występuje o wprowadzenie całkowitego zakazu wykorzystywania koni do pracy dorożkarskiej w mieście. To samo dotyczy zwierząt pracujących na drodze do Morskiego Oka – mówi w rozmowie z Radiem ESKA prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt Agnieszka Wypych.