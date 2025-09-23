Dramatyczna akcja gaśnicza. W środku płonącego domu znaleźli zwęglone ciało

W nocy z 22 na 23 września w Zabierzowie Bocheńskim wybuchł pożar domu jednorodzinnego.

W trakcie akcji gaśniczej strażacy odkryli zwęglone ciało mężczyzny.

Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.

Pożar w Zabierzowie Bocheńskim: Dramatyczna akcja strażaków i tragiczny finał

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb po godzinie trzeciej w nocy. Na miejsce natychmiast skierowano duże siły – ponad 30 strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wieliczce oraz ochotników z OSP Zabierzów Bocheński, OSP Wola Batorska i OSP Wola Zabierzowska. Kiedy pierwsze zastępy dotarły na miejsce, ogniem objęte było już całe poddasze budynku. Strażacy, walcząc z czasem i żywiołem, rozpoczęli akcję gaśniczą. Niestety, w jej trakcie potwierdził się najczarniejszy ze scenariuszy. Wewnątrz znajdowało się zwęglone ciało człowieka.

Szczegóły mrożącej krew w żyłach akcji w rozmowie z Radiem ESKA przekazał mł. kpt. Hubert Ciepły, rzecznik prasowy małopolskiej straży pożarnej. – Po wprowadzeniu strażaków do środka budynku w jednym z pomieszczeń odnaleziono zwęglone zwłoki mężczyzny. Po przeszukaniu wszystkich pomieszczeń i dogaszeniu pożaru teren akcji został przekazany policji – poinformował rzecznik PSP.

Co było przyczyną pożaru w Zabierzowie Bocheńskim? Prokurator bada okoliczności tragedii

Po zakończeniu akcji gaśniczej na miejscu tragedii pojawili się funkcjonariusze policji oraz prokurator. To oni będą teraz ustalać dokładne przyczyny i okoliczności, które doprowadziły do wybuchu ognia i śmierci mężczyzny. Śledczy będą musieli odpowiedzieć na kluczowe pytanie: czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy może do pożaru przyczyniły się osoby trzecie? Na odpowiedzi trzeba będzie jednak poczekać do zakończenia policyjnego dochodzenia i opinii biegłych z zakresu pożarnictwa.

Hołd małopolskich strażaków dla zmarłego kolegi

Zabójstwo w Złocieńcu. Oskarżony doprowadzony do sądu. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.