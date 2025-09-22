Makabra na drodze: 22-letnia kobieta nie żyje. "Wielonarządowe obrażenia ciała"

W Witowicach Dolnych koło Nowego Sącza doszło do tragicznego wypadku drogowego, w którym zginęła 22-letnia kobieta.

Kierowany przez nią Volkswagen z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwny pas i zderzył się czołowo z samochodem marki IVECO.

Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu wszczęła śledztwo w sprawie wypadku z art. 177 paragraf 2 KK, przesłuchano świadków i zabezpieczono nagrania z monitoringu.

Ustalono, że obaj kierowcy byli trzeźwi w momencie wypadku, a śledztwo ma wyjaśnić dokładne przyczyny tragedii.

Do tragicznego wypadku doszło w zeszłym tygodniu w Witowicach Dolnych pod Nowym Sączem. Jak informuje Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu, w toku dotychczasowego śledztwa, pod nadzorem prokuratora i przy udziale biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, przeprowadzono szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia. Ciało 22-letniej ofiary zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Śledczy przesłuchali również pierwszych świadków i zabezpieczyli zapisy z kamery monitoringu, która obejmowała miejsce wypadku.

Wstępne ustalenia wskazują na to, że samochód marki Volkswagen, którym kierowała 22-latka, z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na sąsiedni pas ruchu i zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka samochodem marki IVECO. W wyniku tego tragicznego zdarzenia kobieta doznała wielonarządowych obrażeń ciała, które okazały się śmiertelne. Jak ustalono, obaj uczestnicy wypadku byli trzeźwi.

- Obecnie podejmowane są dalsze czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności i przebiegu tego tragicznego w skutkach zdarzenia – informuje prokuratura.

Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu sprawę tragicznego wypadku bada się pod kątem przestępstwa z art. 177 par. 2 Kodeksu karnego, który dotyczy spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym.

Apel o ostrożność na drodze

Tragiczny wypadek w Witowicach Dolnych jest kolejnym przypomnieniem o tym, jak ważne jest zachowanie ostrożności na drodze. Nawet chwila nieuwagi może prowadzić do nieodwracalnych konsekwencji. Pamiętajmy o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego, dostosowywaniu prędkości do warunków panujących na drodze i zachowaniu trzeźwości za kierownicą. Bezpieczeństwo na drodze zależy od każdego z nas.

