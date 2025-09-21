Groźny wypadek na strzelnicy. 37-latek z raną postrzałową trafił do szpitala

Groza na strzelnicy w Dąbrówce Gorzyckiej

W niedzielę, 21 września 2025 roku, zawody strzeleckie na komercyjnej strzelnicy w Dąbrówce Gorzyckiej zamieniły się w koszmar. Uczestnicy oddawali strzały do celów, gdy nagle doszło do wypadku. Jeden z mężczyzn został ranny w plecy.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Ze względu na powagę sytuacji, zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR). Ranny został przetransportowany do szpitala w Tarnowie, gdzie lekarze walczą o jego życie.

Rykoszet czy oderwany element? Policja bada przyczyny wypadku

Co było przyczyną tego zdarzenia? Jak powiedział dla RMF FM st. asp. Mariusz Przeniosło, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej:

„Ze wstępnych ustaleń wynika, że mogło dojść do rykoszetowania pocisku, bądź jeden z elementów metalowych, do których oddawano strzały oderwał się i trafił mężczyznę”.

Policja zabezpieczyła teren strzelnicy i prowadzi szczegółowe dochodzenie, aby ustalić dokładne okoliczności wypadku.

Polskie strzelnice przeżywają oblężenie. To skutek wojny w Ukrainie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.