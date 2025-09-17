Sieć restauracji Popeyes, znana z kurczaków w stylu Luizjany, otworzy swój pierwszy lokal w Tarnowie.

Będzie to jedna z siedmiu nowych lokalizacji Popeyes w Polsce, gdzie sieć zadebiutowała w 2022 roku i posiada już 20 restauracji.

Otwarcie restauracji w Tarnowie stworzy nowe miejsca pracy, średnio kilkadziesiąt na jedną placówkę.

Sieć Popeyes, zarządzana w Europie Środkowo-Wschodniej przez firmę Rex Concepts, liczy obecnie 20 restauracji w Polsce. Tylko w tym roku uruchomiono osiem nowych lokali, a plany ekspansji są jeszcze bardziej ambitne. Jedną z siedmiu kolejnych punktów tej sieci będzie restauracja w Tarnowie. Tarnowski Popeyes będzie zlokalizowany w galerii Gemini.

Otwarcie lokalu wiąże się ze stworzeniem nowych miejsc pracy. Średnio na jedną restaurację sieć Popeyes zatrudnia kilkadziesiąt osób.

- Każde nowe otwarcie to nie tylko kolejna lokalizacja na mapie, ale także ważny krok w budowaniu obecności Popeyes w Polsce. Szukamy miejsc, które gwarantują doskonały dostęp dla naszych gości, zarówno w centrach handlowych, jak i przy głównych drogach. Otwarcia zawsze przyciągają ogromne zainteresowanie, a my tworzymy synergię z naszymi partnerami biznesowymi: korzystamy z potencjału świetnych lokalizacji, jednocześnie generując ruch i budując lokalne społeczności wokół naszej marki - mówi Michał Różycki, Szef Ekspansji Rex Concepts

Kurczak specjalnością sieci Popeyes

Popeyes, obecny na rynku od 1972 roku, zasłynął na całym świecie dzięki recepturze marynowania kurczaka przez 12 godzin w mieszance inspirowanej Luizjaną oraz chrupiącej panierce. Polska sieć rozwija się w dynamicznym tempie, dostosowując swoje koncepty do różnych potrzeb klientów - od klasycznych lokali, przez restauracje w centrach handlowych, po nowoczesne Drive Thru.

Za rozwój marki Popeyes w Europie Środkowo-Wschodniej odpowiada firma Rex Concepts, która rozwija segment QSR (quick service restaurant) w Polsce, Czechach i Rumunii. Obecnie firma zatrudnia ponad 2,5 tys. pracowników w regionie, konsekwentnie budując pozycję lidera jako masterfranczyzobiorca Popeyes i Burger King w tych krajach.

