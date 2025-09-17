W Faściszowej (powiat tarnowski) na drodze wojewódzkiej nr 980 doszło do śmiertelnego wypadku.

W wyniku zderzenia samochodu osobowego z motocyklem zginął na miejscu kierujący motocyklem.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący fiatem podczas manewru wyprzedzania uderzył w motocyklistę.

Na miejscu pracują służby pod nadzorem prokuratora, a policja apeluje o ostrożność i korzystanie z objazdów.

Wypadek śmiertelny pod Tarnowem. Nie żyje motocyklista

Zgłoszenie o wypadku na drodze łączącej Zakliczyn z Gromnikiem wpłynęło do służb ratunkowych w środę, 17 września, około godziny 6:18. W miejscowości Faściszowa (gmina Zakliczyn) doszło do zderzenia osobowego fiata z motocyklem. Na miejsce natychmiast skierowano liczne siły i środki, w tym zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, zespół ratownictwa medycznego oraz patrole policji. Niestety, życia mężczyzny kierującego motocyklem nie udało się uratować.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że do wypadku doszło podczas manewru wyprzedzania.

– Około godziny 6:18 doszło do zdarzenia drogowego w miejscowości Faściszowa. Mamy dwa pojazdy, które poruszają się z kierunku Siemiechowa na Zakliczyn. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, osobowy fiat, wykonując manewr wyprzedzania innego pojazdu, został uderzony przez motocyklistę, który poruszał się za tym pojazdem. W wyniku czego motocyklista stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu. Z tego, co wiem, prawdopodobnie motocykl uderzył także w przepust betonowy. Wiemy, że doszło do zgonu mężczyzny. Na ten moment trwają tam czynności, policjanci ustalają wszelkie okoliczności tego zdarzenia – przekazał w rozmowie z Radiem ESKA asp. Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Duże utrudnienia po wypadku

Na miejscu pracują przedstawiciele służb, którzy ustalają dokładne okoliczności tragedii. Kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Bezpośrednio po wypadku droga została całkowicie zablokowana. Radio ESKA podaje, że utrudnienia mogą potrwać nawet przez kilka godzin.

Pogrzeb Mateusza Dz. w Krakowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.