Droga pod Tarnowem zablokowana. Nie żyje motocyklista

Adrian Teliszewski
2025-09-17 9:18

Rano w środę, 17 września w Faściszowej (powiat tarnowski) na drodze wojewódzkiej nr 980 doszło do wypadku śmiertelnego. Radio ESKA podaje, że w wyniku zderzenia samochodu osobowego z motocyklem na miejscu zginął kierujący jednośladem. Na miejscu pracują służby pod nadzorem prokuratora, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący fiatem podczas manewru wyprzedzania uderzył w motocyklistę. Policja apeluje o ostrożność i korzystanie z objazdów.

Droga pod Tarnowem zablokowana. Nie żyje motocyklista

i

Autor: OSP Zakliczyn, FUHMariaM/pixabay/ Archiwum prywatne Wypadek w Faściszowej
  • W Faściszowej (powiat tarnowski) na drodze wojewódzkiej nr 980 doszło do śmiertelnego wypadku.
  • W wyniku zderzenia samochodu osobowego z motocyklem zginął na miejscu kierujący motocyklem.
  • Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący fiatem podczas manewru wyprzedzania uderzył w motocyklistę.
  • Na miejscu pracują służby pod nadzorem prokuratora, a policja apeluje o ostrożność i korzystanie z objazdów.

Wypadek śmiertelny pod Tarnowem. Nie żyje motocyklista

Zgłoszenie o wypadku na drodze łączącej Zakliczyn z Gromnikiem wpłynęło do służb ratunkowych w środę, 17 września, około godziny 6:18. W miejscowości Faściszowa (gmina Zakliczyn) doszło do zderzenia osobowego fiata z motocyklem. Na miejsce natychmiast skierowano liczne siły i środki, w tym zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, zespół ratownictwa medycznego oraz patrole policji. Niestety, życia mężczyzny kierującego motocyklem nie udało się uratować.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że do wypadku doszło podczas manewru wyprzedzania.

Około godziny 6:18 doszło do zdarzenia drogowego w miejscowości Faściszowa. Mamy dwa pojazdy, które poruszają się z kierunku Siemiechowa na Zakliczyn. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, osobowy fiat, wykonując manewr wyprzedzania innego pojazdu, został uderzony przez motocyklistę, który poruszał się za tym pojazdem. W wyniku czego motocyklista stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu. Z tego, co wiem, prawdopodobnie motocykl uderzył także w przepust betonowy. Wiemy, że doszło do zgonu mężczyzny. Na ten moment trwają tam czynności, policjanci ustalają wszelkie okoliczności tego zdarzenia – przekazał w rozmowie z Radiem ESKA asp. Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Duże utrudnienia po wypadku 

Na miejscu pracują przedstawiciele służb, którzy ustalają dokładne okoliczności tragedii. Kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Bezpośrednio po wypadku droga została całkowicie zablokowana. Radio ESKA podaje, że utrudnienia mogą potrwać nawet przez kilka godzin.

