To jedyne takie psy w Europie. Czworonogi z Krakowa potrafią wzruszać nawet obcych ludzi

Parafianie muszą płacić abonament na remont kościoła. "Koperta od domu do domu"

Zaginęła Julia Kopeć z Krakowa. 21-latka miała się spotkać z koleżanką, ale ona nic nie wie

Policja w Krakowie poszukuje Julii Kopeć, 21-latki, która zaginęła 9 lipca. Ok. godz. 12 wyszła z domu i powiedziała swojej mamie, że idzie na spotkanie z koleżanką. Najpierw miały wybrać się m.in. do parku Jordana i na Rynek Główny, a resztę czasu spędzić u niej. Dziewczyna powiedziała jednak, że nic nie wie, jakoby miała się w ogóle spotkać z Julią. Jeszcze tego samego dnia, o godz. 12.40, 21-latka rozmawiała ze swoją mamą, ale od tamtej pory jej telefon jest nieaktywny. O zaginięciu dziewczyny została poinformowana policja, która wszczęła poszukiwania. Do publicznej wiadomości podano rysopis mieszkanki Krakowa:

wzrost: 162 cm;

budowa ciała: szczupła;

oczy: niebieskie;

włosy: ciemny blond, kręcone, do ramion.

Jak była ubrana zaginiona?

Jak informuje Stowarzyszenie Zaginieni Cała Polska, w dniu zaginięcia Julia była ubrana w czarną koszulkę z krótkim rękawkiem, z białym napisem „Hugo Boss”, jasnoniebieskie, jeansowe szorty i białe sportowe buty marki Puma. Miała przy sobie czarną torebkę. To nie wszystko, bo jest również informacja, że życie i zdrowie 21-latki może być zagrożone, a mieszkanka Krakowa może w dodatku potrzebować pomocy medycznej.

- Jeśli ktokolwiek z Państwa posiada informacje dotyczące miejsca pobytu zaginionej, proszony jest o kontakt z VI Komisariatem Policji w Krakowie pod numerem telefonu 47 83 52 917 lub numerem alarmowym 112 - apeluje policja w Krakowie.

Informacje w tej sprawie można również Stowarzyszeniu Zaginieni Cała Polska, poprzez wiadomość prywatną na Facebooku lub e-mail zaginienicalapolska@gmail.com.

Sonda Czy kiedykolwiek angażowałeś/aś się w poszukiwania zaginionej osoby? Tak Nie