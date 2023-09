i Autor: Super Express, Shutterstock zdjęcie ilustracyjne

Rozbił bank

Duża wygrana Lotto w Małopolsce. Kaskada przyniosła mu ćwierć miliona złotych

W Małopolsce padła duża wygrana w Lotto. W miejscowości Osieczany (powiat myślenicki) został wysłany kupon Kaskady, który przyniósł właścicielowi ćwierć miliona złotych. To najwyższa wygrana możliwa do zgarnięcia w Kaskadzie. Taka kwota wpływa na konto gracza, jeśli trafi on 12 wylosowanych liczb. Pojedynczy los Kaskady kosztuje zaledwie 2 zł.