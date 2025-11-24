Duży pożar hali magazynowej w Skawinie. Strażacy apelują do okolicznych mieszkańców

Jacek Chlewicki
2025-11-24 17:27

Około setki strażaków walczy z pożarem hali magazynowej przy ul. Torowej w Skawinie. Strażacy apelują do mieszkańców o zamknięcie okien i unikanie zbliżania się do terenów bezpośrednio przylegających do hali.

  • Pożar wybuchł w hali magazynowej w Skawinie przy ul. Torowej.
  • Do akcji skierowano 23 zastępy PSP i OSP.
  • Służby apelują, by nie zbliżać się do rejonu działań.
  • Mieszkańcy powinni zamknąć okna i ograniczyć przebywanie na zewnątrz.
  • Akcja gaśnicza nadal trwa, a służby zapowiadają kolejne komunikaty.

Aktualizacja, godz. 18:

Na terenie pożaru hali przemysłowej w Skawinie prowadzone są intensywne działania gaśnicze. W akcji uczestniczy 30 zastępów PSP i OSP, czyli około 150 strażaków - informują strażacy. Aktualne wyniki nie wskazują na poziomy stwarzające zagrożenie dla mieszkańców.

Wcześniej pisaliśmy:

W poniedziałek (24.011)w Skawinie doszło do pożaru hali magazynowej przy ulicy Torowej. Ogień szybko objął część obiektu, a do akcji skierowano duże siły straży pożarnej. Skawina znajduje się w pobliżu Krakowa, co sprawiło, że na miejsce zadysponowano również jednostki z miasta. Do zdarzenia skierowano 23 zastępy PSP i OSP. Strażacy pracują w trudnych warunkach, starając się opanować ogień i zatrzymać jego dalsze rozprzestrzenianie. Na miejscu obecni są Komendant Miejski PSP w Krakowie st. bryg. Arkadiusz Kielin oraz Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Jarosław Piątek, którzy koordynują działania.

- To pożar wiaty i hali magazynowej o wymiarach 15 na 100 metrów, w której są m.in. lampy, kinkiety, żyrandole. Na miejscu panuje bardzo duże zadymienie. Jest tam ok. 100 strażaków, 22 samochody gaśnicze, w tym cysterny – przekazał PAP rzecznik prasowy małopolskiej PSP Hubert Ciepły.

Służby zabezpieczyły teren i apelują do mieszkańców, by nie zbliżali się do rejonu prowadzonych działań. Strażacy podkreślają, że ich priorytetem jest opanowanie sytuacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa okolicznym mieszkańcom.

Ze względu na zadymienie i ruch służb mundurowych wydano zalecenie, aby pozamykać okna oraz ograniczyć przebywanie na zewnątrz w pobliżu miejsca pożaru. Służby proszą również o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń strażaków oraz policji. Akcja gaśnicza wciąż trwa, a kolejne komunikaty mają być podawane w miarę rozwoju wydarzeń. Trwają działania mające na celu pełne opanowanie ognia oraz sprawdzenie, jakie zagrożenia mogą wystąpić w związku z pożarem hali.

Pożar hali w Natolinie pod Warszawą. Z ogniem walczyło prawie 30 zastępów
