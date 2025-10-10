Dziennikarz "Super Expressu" na targach książki w Krakowie. Bartosz Wojsa z reportażem "Dzieci odchodzą w ciszy"

Małgorzata Kowalska
2025-10-10 19:50

Bartosz Wojsa, dziennikarz "Super Expressu" i autor reportażu "Dzieci odchodzą w ciszy. Sprawa Kamilka z Częstochowy", wydanego nakładem wydawnictwa HARDE, pojawi się na 28. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie. Będzie to świetna okazja do rozmowy i podzielenia się refleksjami z twórcą programu kryminalnego "Pokój Zbrodni". Wojsa będzie podpisywał egzemplarze swojej najnowszej książki. Z ramienia HARDE pojawią się też inni autorzy.

Autor: Bartosz Wojsa

Bartosz Wojsa, dziennikarz "Super Expressu", pojawi się na 28. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie. Twórca programu kryminalnego "Pokój Zbrodni" będzie podpisywał egzemplarze swojego najnowszego reportażu, wydanego nakładem wydawnictwa HARDE, pod tytułem "Dzieci odchodzą w ciszy. Sprawa Kamilka z Częstochowy". To książka opisująca prawdziwą historię 8-latka, chłopca latami maltretowanego przez swoich opiekunów prawnych, matkę i ojczyma. Kamilek zmarł po 35 dniach walki o życie w szpitalu, a jego sprawa poruszyła całą Polskę - niestety, dopiero wtedy, gdy dziecko w stanie krytycznym trafiło do placówki. Wcześniej, gdy dramat 8-latka trwał, nie zareagował nikt. Ani nauczyciele szkoły specjalnej, ani wykwalifikowani pracownicy opieki społecznej, ani policjanci, którzy kilkukrotnie przyprowadzali chłopca z powrotem do domu, z którego próbował uciekać.

Książkę kupisz tutaj: Dzieci odchodzą w ciszy. Sprawa Kamilka z Częstochowy

- Bartosz Wojsa zdaje raport z tego, jak bardzo zawiedliśmy: instytucjonalnie, ale przede wszystkim jako społeczeństwo. I podpowiada, co należy zrobić, by podobna tragedia nigdy już się nie wydarzyła. To książka-oskarżenie. I książka-apel. Do każdego z nas - podaje wydawnictwo HARDE.

Z autorem książki "Dzieci odchodzą w ciszy" będzie można się spotkać dokładnie 26 października (niedziela) w godz. 12:00-13:00 na stanowisku wydawnictwa HARDE, które będzie się mieścić w hali Dunaj - stoisko A39. Tegoroczne Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie odbywają się natomiast w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków przy ulicy Galicyjskiej 9. Oprócz Bartosza Wojsy, pojawi się również wielu innych autorów. Szczegóły poniżej.

Wydawnictwo HARDE na targach książki w Krakowie. Spotkania autorskie, rozmowy i zdjęcia

Wydawnictwo HARDE zaprasza na 28. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, podczas których czytelnicy będą mieli okazję spotkać się ze swoimi ulubionymi autorami. To też idealna okazja, by wzbogacić domową biblioteczkę i zakupić nowe książki, ale także porozmawiać z autorami różnych publikacji, zgarnąć autograf czy zdjęcie. Niezapomniana atmosfera pełna inspiracji gwarantowana. Na stoisku wydawnictwa, w hali Dunaj - stoisko A39, spotkacie między innymi:

  • Krystyna Mirek - piątek, 24 października, godz. 17:00-18:00
  • Karolina Morawiecka - sobota, 25 października, godz. 14:00-15:00
  • Karolina Opolska - sobota, 25 października, godz. 15:00-16:00
  • Bartosz Wojsa - niedziela, 26 października, godz. 12:00-13:00
  • Sławomir Koper - niedziela, 26 października, godz. 13:00-14:00
  • Hanna Dobrowolska - niedziela, 26 października, godz. 14:00-15:00

Z ramienia wydawnictwa, ale w innych sektorach, pojawią się też m.in. Kamila Kolińska i Maja Kołodziejczyk, Mercedes Ron oraz Tomek Lipiński. Wszystkie szczegóły są dostępne na stronie wydarzenia oraz w mediach społecznościowych HARDE. Redakcja "Super Expressu" serdecznie zaprasza wszystkich do udziału.

