Dzikie tłumy w Tatrach! Padły rekordy. Morskie Oko oblężone

Wielkie tłumy turystów w Tatrach, największe nad Morskim Okiem. TPN podaje rekordowe dane dotyczące ruchu turystycznego

Tłumy w Tatrach to częsty temat dyskusji w mediach społecznościowych. Jedni narzekają na ogromne ilości turystów na szlakach, inni są oburzeni, że komuś to przeszkadza, jeszcze inni po prostu uciekają - byle dalej od wesołej gromady znad Morskiego Oka. A ta rozrasta się coraz bardziej! Według nowych danych Tatry są zatłoczone jak jeszcze nigdy dotąd. Morskie Oko i Kasprowy Wierch już chyba ledwo widać spod tłumu turystów. Wakacje 2024 przyniosły rekordy popularności tatrzańskich szlaków. Jak podał Tatrzański Park Narodowy, tylko od początku roku do końca lipca odwiedziło je ponad 2,6 mln osób. A to tylko początek. Nowe zdjęcia i filmy pokazują tłum nad Morskim Okiem. Niestety, niektórzy wbrew przepisom decydują się na kąpiele.

Najbardziej popularny jest jak zwykle szlak do Morskiego Oka, który od stycznia do końca lipca wybrało ponad 375 tys. osób

2,6 miliona osób to liczba rekordowa. W analogicznym okresie ubiegłego roku polskie Tatry odwiedziło 2 mln 433 tys. osób, a w 2022 roku niemal 2,5 mln. W lipcu 2024 roku gości było najwięcej, bo aż 833 tys., a w czerwcu niemal 470 tys. Najbardziej popularny jest jak zwykle szlak do Morskiego Oka, który od stycznia do końca lipca wybrało ponad 375 tys. osób. A kolejka linowa na Kasprowy Wierch do końca lipca przewiozła ponad 333,5 tys. turystów. Na trzecim miejscu w rankingu popularności tatrzańskich miejsc jest Dolina Kościeliska. Do końca lipca od stycznia przeszło nią 300 tys. osób, jedna trzecia w lipcu.

"W wakacje w Tatry przybywa największa liczba turystów, a kumulacja ruchu następuje w połowie sierpnia"

„Jak co roku w wakacje w Tatry przybywa największa liczba turystów, a kumulacja ruchu następuje w połowie sierpnia. W tym roku w wakacje dominuje słoneczna pogoda, zachęcająca do górskich wędrówek, i mamy już podsumowanie połowy wakacji. Analizując te statystyki przychodzi pewna refleksja, czy aby w Tatrach turystów nie jest za dużo. Otóż, jeżeli chodzi o przyrodę, to jeżeli każdy z turystów stosowałby się do zasad panujących w parku narodowym, to szkoda dla przyrody byłaby niewielkie. Wiemy jednak, że z kulturą turystyczną różnie bywa” – powiedział Polskiej Agencji Prasowej przewodnik i edukator TPN Tomasz Zając.

Na morskie oko najlepiej iść jak najraniej, by byliśmy tam o 12 i straszny tłum już był i cały czas się ludzie zbierali pic.twitter.com/MnYhFInYnE— kate ♡ (@biebxxuhl) August 14, 2024

