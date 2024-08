Polskie Tatry oblegane przez turystów. Długi weekend sierpniowy to czas największego tłoku

Nie da się ukryć, że przez całe wakacje Tatry cieszą się niesłabnącą popularnością. Na Podhalu można zaobserwować wielu zagranicznych gości — przodują wśród nich Arabowie, którzy do Zakopanego zjeżdżają całymi rodzinami. Podoba im się to, że górale żyją na co dzień swoją kulturą i nie kultywują jej tylko pod publikę. W te wakacje w Zakopanem dopisali jednak także Polacy. Szczególnie długi weekend sierpniowy to czas, kiedy Podhale jest najbardziej zatłoczone. Krupówki, Giewont, czy Morskie Oko to miejsca, w których trudno wcisnąć szpilkę.

Morskie Oko oblężone przez turystów. Nagranie szokuje

Nie da się ukryć, że Morskie Oko to jedna z największych atrakcji Tatr, a co za tym idzie, jest jednym z najbardziej obleganych miejsc. Do mediów społecznościowych trafiło nagranie, wykonane w środę, 14 sierpnia, tuż przed rozpoczęciem długiego weekendu. Widać na nim prawdziwy tłum ludzi, którzy postanowili w tym samym czasie napawać się pięknem Morskiego Oka. Niestety możemy także na nim zobaczyć, że nie wszyscy stosują się do przepisów obowiązujących w Tatrzańskim Parku Narodowym. Na jego terenie panuje bezwzględny zakaz wchodzenia do jezior. Grozi za to mandat o wysokości 500 złotych.

— "Plaża Morskie Oko" i nawet popcorn już sprzedają, zabrakło tylko parawanów! Ja się zastanawiam gdzie strażnicy i mandaty, bo we wtorek jedna Pani myła tam głowę, inni się kąpali. Takie widoki po obejściu całego Moka — czytamy w komentarzach pod nagraniem.

— Raz w życiu w długi weekend wybrałam się w Tatry i to był mój pierwszy i ostatni raz— czytamy w komentarzach pod nagraniem.

— Jeden z drugim by dostał porządny mandat za kąpiel lub "moczenie nóg", czy zrywanie kwiatów i karmienie kaczek, to by pozostali wiedzieli, jak się zachować — czytamy w komentarzach pod nagraniem.

