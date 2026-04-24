Egzamin ósmoklasisty 2026: matematyka. Kiedy? Jakie są wymagania? Zebraliśmy najważniejsze informacje

Maria Hędrzak
2026-04-24 10:41

Egzamin ósmoklasisty 2026 jest już coraz bliżej! Dla wielu młodych najbardziej stresującym testem będzie bez wątpienia ten z matematyki. Na kiedy go zaplanowano? Jak długo potrwa? Co trzeba umieć, by zgarnąć jak najwięcej punktów? Sprawdźcie najważniejsze informacje.

Egzamin ósmoklasisty 2026: matematyka. Kiedy? O której? Jak długo potrwa?

Egzamin ósmoklasisty 2026 z matematyki zaplanowano na wtorek, 12 maja. Uczniowie rozpoczną rozwiązywanie testu o godz. 9:00. Terminem dodatkowym będzie wtorek, 9 czerwca, również o godz. 9:00. Wyniki zostaną natomiast przedstawione 3 lipca. Na wypełnienie wszystkich zadań na arkuszu standardowym młodzi będą mieli 125 minut.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2026: wymagania

Zgodnie z zaprezentowanym przez CKE informatorem o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2024/2025, test sprawdzi przede wszystkim, "w jakim stopniu uczeń VIII klasy szkoły podstawowej spełnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego". W arkuszu młodzi znajdą zadania zamknięte (np. prawda-fałsz, na dobieranie, wyboru wielokrotnego) oraz otwarte (rozwiązanie musi pokazać tok rozumowania oraz zawierać niezbędne rachunki, przekształcenia czy wnioski).

"Wśród zadań otwartych znajdą się zarówno takie, które będzie można rozwiązać typowym sposobem, jak i takie, które będą wymagały zastosowania niestandardowych metod rozwiązywania. Uczeń będzie musiał, wykorzystując posiadane wiadomości i umiejętności, wymyślić i zrealizować własny plan rozwiązania zadania, który pozwoli mu wykonać polecenie lub udzielić odpowiedzi na pytanie postawione w zadaniu. W niektórych zadaniach wymagane będzie przedstawienie uzasadnienia wskazanych zależności" - czytamy. 

W arkuszu znajdzie się od 20 do 21 pytań. Łącznie do zdobycia będzie 30 punktów.

Egzamin ósmoklasisty 2026: matematyka - odpowiedzi, arkusze, podstawa programowa

Warto w tym miejscu podkreślić, że młodzież oraz ich rodzice mogą w każdej chwili swobodnie zapoznać się z podstawą programową. Jest ona dostępna na stronie internetowej CKE, tak samo jak karty odpowiedzi, arkusze oraz zasady oceniania rozwiązań zadań z minionych lat. Przykładowe zadania z rozwiązaniami znaleźć można także we wspomnianym informatorze.

