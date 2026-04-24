Kraków: pogoda na weekend 24-26 kwietnia

Nadchodzący weekend w Krakowie przyniesie zmienną aurę. Piątek i sobota upłyną bez deszczu, przy czym drugi dzień weekendu będzie zdecydowanie najcieplejszy. W niedzielę natomiast spodziewane jest gwałtowne ochłodzenie, któremu towarzyszyć będą opady i porywisty wiatr.

Weekend w Krakowie rozpocznie się spokojnie. W piątek na termometrach zobaczymy maksymalnie około 14 stopni Celsjusza. Niebo będzie częściowo zachmurzone, ale nie należy spodziewać się opadów. Noc z piątku na sobotę będzie chłodna, z temperaturą minimalną na poziomie około 6 stopni. Wiatr będzie wiał z niewielką prędkością, osiągając około 2 m/s.

Sobota najcieplejszym dniem weekendu

Sobota przyniesie wyraźną poprawę pogody i będzie najcieplejszym dniem tego weekendu. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do około 17 stopni Celsjusza, a na niebie pojawi się znacznie więcej słońca z uwagi na małe zachmurzenie. Noc z soboty na niedzielę będzie podobna do poprzedniej, z temperaturą spadającą do około 6°C. Warto jednak zauważyć, że wiatr przybierze na sile, osiągając średnią prędkość blisko 6 m/s.

Niedziela z deszczem i ochłodzeniem

Ostatni dzień weekendu przyniesie załamanie pogody. Niedziela w Krakowie będzie znacznie chłodniejsza, a temperatura maksymalna sięgnie zaledwie 10 stopni Celsjusza. Na niebie zagoszczą chmury, z których pojawią się słabe opady deszczu. Nocą zrobi się jeszcze zimniej, a temperatura spadnie do około 4°C. Wiatr będzie najsilniejszy w ten weekend, osiągając prędkość około 7 m/s.

Jak spędzić weekend w Krakowie?

Pogoda w Krakowie będzie sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu, ale głównie w sobotę. To właśnie wtedy warto zaplanować dłuższy spacer czy wycieczkę, korzystając z wyższej temperatury i słońca, choć trzeba pamiętać o silniejszym wietrze. Piątek również będzie dobrym dniem na spędzenie czasu na zewnątrz. Z kolei deszczowa i chłodna niedziela to idealna okazja, by wybrać się do kina, muzeum lub spędzić czas w jednej z kawiarni.

Dane pogodowe: OpenWeather