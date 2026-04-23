Załamanie pogody w weekend w Rzeszowie. Ten dzień będzie najgorszy!

Pogoda w weekend w Rzeszowie: 24-26 kwietnia 2026

Mieszkańców Rzeszowa czeka bardzo zmienny weekend. Pogoda między 24 a 26 kwietnia zafunduje prawdziwą huśtawkę – od chłodnego piątku, przez wyraźnie cieplejszą sobotę, aż po zimną i deszczową niedzielę. Różnice temperatur między dniami będą naprawdę odczuwalne, a weekend zakończy się silnym wiatrem i deszczem.

Pochmurny, ale suchy początek weekendu

Piątek, 24 kwietnia, rozpocznie weekend w Rzeszowie chłodną, ale stabilną aurą. Temperatura w ciągu dnia nie zdoła przekroczyć 11 stopni Celsjusza, a wrażenie chłodu spotęguje duże zachmurzenie, które będzie się utrzymywać przez większą część dnia. Na szczęście prognozy nie przewidują opadów, więc parasole nie będą potrzebne. Wiatr powieje z umiarkowaną prędkością około 4 m/s. Noc z piątku na sobotę będzie bardzo zimna, z temperaturą spadającą do zaledwie 2 stopni.

Sobota przyniesie słońce i ciepło

Sobota, 25 kwietnia, przyniesie oczekiwaną poprawę pogody i okaże się najcieplejszym dniem weekendu. Mieszkańcy Rzeszowa mogą liczyć na znaczące ocieplenie – termometry wskażą aż 16 stopni Celsjusza. To o pięć stopni więcej niż w piątek. Co ważne, chmur na niebie będzie znacznie mniej, co pozwoli cieszyć się promieniami słońca. Cieplejsza będzie również noc, podczas której temperatura minimalna utrzyma się na komfortowym poziomie około 6 stopni. Wiatr nieznacznie przybierze na sile, do 5 m/s.

Załamanie pogody w niedzielę

Niestety, przyjemna aura nie potrwa długo. Niedziela, 26 kwietnia, przyniesie gwałtowne załamanie pogody. Do Rzeszowa wróci zimne powietrze, a temperatura maksymalna spadnie o sześć stopni w porównaniu z sobotą, osiągając zaledwie 10 stopni. Tego dnia niebo znów się zasnuje chmurami i pojawią się słabe opady deszczu. Najbardziej odczuwalny będzie jednak silny i nieprzyjemny wiatr, który nasili się do prędkości blisko 8 m/s, potęgując uczucie chłodu. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie równie zimna jak piątkowa.

Jak zaplanować weekend w Rzeszowie?

Tak zmienna pogoda wymaga dobrego planu. Ciepła i słoneczna sobota, z temperaturą sięgającą 16 stopni, to idealny moment na aktywności na świeżym powietrzu. Dłuższy spacer po mieście czy wyjście do parku będą doskonałym pomysłem. Z kolei chłodna, deszczowa i wietrzna niedziela to dobra okazja, by nadrobić zaległości kulturalne, odwiedzając miejsca pod dachem, lub po prostu zrelaksować się w domowym zaciszu z dobrą książką.

Dane pogodowe: OpenWeather

