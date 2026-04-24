Matura 2026: sprawdź swoją wiedzę z matematyki! Czy zdałbyś egzamin dojrzałości? Quiz

Harmonogram matury 2026: kluczowe daty dla maturzystów

Maj 2026 będzie bardzo intensywnym miesiącem dla tysięcy uczniów. Matury rozpoczną się tuż po majówce, a dokładny harmonogram głównych egzaminów prezentuje się następująco:

4 maja (poniedziałek): test z języka polskiego;

5 maja (wtorek): matura z matematyki na poziomie podstawowym;

6 maja (środa): egzaminy z języków obcych.

Dla tych, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli przystąpić do egzaminów w terminie głównym, przewidziano terminy dodatkowe w czerwcu (matematyka - 2 czerwca). Wyniki egzaminów przeprowadzonych w terminie głównym i dodatkowym zostaną ogłoszone 8 lipca. Co w przypadku niepowodzenia? Sesja poprawkowa to kolejna szansa:

24 sierpnia: część pisemna egzaminów poprawkowych;

11 września: ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych.

Quiz maturalny z matematyki. Sprawdź swoją wiedzę w teście online!

Matura z matematyki to zawsze spore emocje - jedni wspominają go z sentymentem, inni z lekkim dreszczem niepokoju. Niezależnie od tego, do której grupy należysz, nasz quiz maturalny to doskonała okazja, żeby sprawdzić, co zostało w głowie z tych szkolnych lat. Przygotowaliśmy zestaw pytań, które nie są przypadkowe. Stworzyliśmy go na podstawie prawdziwych arkuszy maturalnych. To oznacza, że zmierzysz się z dokładnie takim samym wyzwaniem, z jakim co roku muszą się mierzyć maturzyści.

Potraktuj ten quiz jako rozgrzewkę przed prawdziwym egzaminem, jeśli jeszcze cię czeka, albo po prostu jako ciekawostkę i szansę na sprawdzenie swoich umiejętności. Gotowy na mały powrót do szkolnej ławki? Rozwiąż nasz test online i przekonaj się, czy zdałbyś maturę z matematyki 2026!

Quiz. Czy zdałbyś maturę z matematyki? Pytanie 1 z 10 Liczba (√32 − √2 )² jest równa: 16 18 30 34 Następne pytanie

