Fałszywy Biały Miś zniknął z Zakopanego. Straż miejska nałożyła na niego ponad 70 mandatów

— Patrol pieszy znajduje się na górze i na dole. Jeśli Miś się pokaże z innym przebierańcem, staramy się go ze wszystkich stron otoczyć, ściągamy go na bok i muszę to powiedzieć, że jest mandatowany. Dostaje dużo mandatów. Pojawia się teraz dużo rzadziej, bo jak się zwiększa kwoty mandatów do kwoty bliskiej maksymalnej, to jednak ludzi studzi. Poza tym wiemy, skąd wychodzi, wiemy, gdzie przyjeżdża samochodem. Od razu też podkreślam, nigdy nie był pijany. Wiemy, gdzie parkuje i po prostu na niego czekamy i mu mówimy. "Proszę pana, niech pan sobie da dzisiaj spokój". Szczególnie tak mówimy w piątki, soboty i niedziele. I on się w końcu zdenerwował i powiedział, że nie będzie tu więcej przychodził — powiedział nam Leszek Golonka, komendant straży miejskiej w Zakopanem.