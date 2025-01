Ferie zimowe 2025 już nie w Zakopanem. Teraz triumfy święci ta miejscowość

1500 złotych za noc w Zakopanem!? Turystka pokazał cenę, a w sieci zawrzało: "Za to można jechać w Alpy"

Poważne zagrożenie w Tatrach! TOPR alarmuje, może dojść do tragedii

Spis treści

Ferie zimowe 2025

Lada moment rozpoczną się pierwsze ferie zimowe w tym roku. Tym razem szczęściarzami są uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz wielkopolskiego, bowiem to oni rozpoczynają urlopy jako pierwsi. Dokładne terminy dla innych województw znajdziesz tutaj: Terminy ferii zimowych 2025. Mamy cały harmonogram. Uczniowie zacierają już ręce!

Gdzie na ferie zimowe 2025? Podróż do tych miejsc to już przeżytek!

Ferie bardzo często łączą się z wyjazdami, a jako że wypadają zimą, właśnie wtedy wiele rodzin wybiera się na narty oraz odwiedza górskie okolice. Jeśli pogoda dopisze, podróże na południe Polski w okresie trwania ferii zimowych z pewnością będą udane, lecz warto pamiętać o rezerwacji miejsc noclegowych z wyprzedzeniem. Przez dekady ulubioną miejscowością Polaków na takie wycieczki było Zakopane, lecz - okazuje się - że aktualnie zimowa stolica naszego kraju traci na popularności. Podobnie sytuacja przedstawia się m.in. z Karpaczem czy Białką Tatrzańską. Gdzie więc udać się na ferie?

Nowa perełka Podhala idealna na zimowy wyjazd. To urokliwa okolica

Szukasz miejsca na Podhalu, które zastąpi wypełnione po brzegi turystami Zakopane? Jeśli tak, mamy świetną propozycję, która nada się idealnie na wyjazd zimowy. W tym roku pomyśl nad podróżą do Krynicy-Zdroju, czyli do miejscowości, która stała się perłą Beskidu Sądeckiego, a lada moment może uzyskać tytuł zimowej stolicy Polski!

Krynica-Zdrój to bowiem wyjątkowa lokalizacja u podnóży gór, a bogata baza turystyczna i liczne atrakcje zapewniają wypoczynek zimą zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Osoby lubiące jazdę na nartach mogą wybrać się w okolicy na stoki, np. na Jaworzynę Krynicką. Wieczorem warto wybrać się na kolację do lokalnych restauracji, a następnie udać się na spacer, by spojrzeć na piękne krajobrazy miasteczka.

W naszej galerii zdjęć poniżej znajdziecie fotografie z Krynicy-Zdroju, zachęcamy do sprawdzenia!