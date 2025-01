Siarczysty mróz do -15 stopni to nie koniec. Wszystko zmieni się w kilkadziesiąt godzin

Spis treści

Ferie zimowe 2025 już za chwilę

Ferie zimowe to długo wyczekiwany czas w roku przez wielu uczniów w szkołach. Właśnie wtedy mają oni możliwość odpoczynku od nauki jeszcze przed wakacjami oraz oczywiście to idealny moment na skorzystanie z zimy. Podczas owej przerwy od szkoły wiele rodzin z dziećmi wyjeżdża m.in. w polskie góry, by skorzystać z ich uroków. Jeśli również masz taki plan, pamiętaj, by sprawdzić, w jakim dokładnie terminie wypadają ferie zimowe w twoim województwie, bowiem co roku termin ten ulega zmianie!

Terminy ferii zimowych 2025. Mamy harmonogram!

Od 2003 roku obowiązuje podział terminów ferii zimowych w Polsce, by ułatwić zimowy wypoczynek uczniom oraz wydłużyć czas dochodowy dla branży turystycznej. Ministerstwo Edukacji opublikowało już dokładny terminarz ferii dla wszystkich województw na rok 2025.

Upragnione przez uczniów wolne będzie trwało przez 14 dni i rozpocznie się 20 stycznia, a zakończy 2 marca. Widać więc, iż w tym roku ferie rozpoczynają się nieco później. Najszybciej na wolne mogą liczyć jednak uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Jak kształtuje się dalsza część kalendarza?

W naszej galerii zdjęć poniżej znajdziecie dokładne terminy ferii zimowych na rok 2025 dla poszczególnych województw.