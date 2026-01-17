Ferie zimowe 2026. AI wskazała najlepsze kierunki w Polsce. Nie tylko popularne kurorty

Ferie zimowe 2026 rozpoczynają się 17 stycznia i po raz pierwszy odbędą się w trzech, a nie czterech terminach.

Sprawdź, kiedy wypadają ferie w Twoim województwie i jakie kierunki na zimowy wypoczynek w Polsce poleca sztuczna inteligencja.

AI wskazuje na góry jako najlepszy wybór – od Tatr, przez Beskidy, po Karkonosze i Bieszczady.

Dowiedz się, które miejsca oferują idealne warunki! Gdzie spędzić ferie zimowe 2026? Odkryj rekomendacje sztucznej inteligencji i znajdź swój wymarzony kierunek!

W sobotę (17 stycznia) rozpoczynają się ferie zimowe w szkołach. W tym roku po raz pierwszy odbędą się nie w czterech, lecz w trzech terminach. Pierwsi w kraju – od 17 stycznia do 1 lutego – ferie będą mieli uczniowie z województw:

mazowieckiego,

pomorskiego,

podlaskiego,

świętokrzyskiego,

warmińsko-mazurskiego.

Od 31 stycznia do 15 lutego przerwę w nauce będą mieli uczniowie z województw:

dolnośląskiego,

kujawsko-pomorskiego,

łódzkiego,

zachodniopomorskiego,

małopolskiego,

opolskiego.

Ostatni w tym roku – od 14 lutego do 1 marca – wypoczywać będą uczniowie z województw:

podkarpackiego,

lubelskiego,

wielkopolskiego,

lubuskiego,

śląskiego.

Ferie zimowe dla wielu będą okazją do zimowego wypadu. Niektórzy postawią na zagraniczne wyjazdy w cieplejsze miejsca. Inni zostaną w Polsce i wybiorą… no właśnie, co? Zapytaliśmy sztuczną inteligencję o najbardziej atrakcyjne kierunki na ferie zimowe.

AI nie miała wątpliwości, że najlepszym kierunkiem na ferie zimowe w Polsce są góry. Tym bardziej, że początek 2026 roku to mroźna i śnieżna zima. Sztuczna inteligencja w pierwszej kolejności wskazała na stolicę polskich Tatr, czyli Zakopane. Miejscowość często kojarzona z tłumami i wysokimi cenami, nadal jest uwielbiana przez turystów. Od Krupówek, przez Gubałówkę, po liczne trasy narciarskie – każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Białka Tatrzańska to kolejna perła Podhala, słynąca z nowoczesnych kompleksów narciarskich, takich jak Kotelnica Białczańska, oraz gorących źródeł, które zapewniają relaks po dniu pełnym wrażeń. Jest to idealne miejsce dla rodzin z dziećmi, dzięki łagodnym stokom i szkółkom narciarskim.

Sztuczna inteligencja zwraca uwagę, że w okresie ferii zimowych nie można zapomnieć o Beskidach, które również oferują doskonałe warunki do zimowego wypoczynku. Szczyrk, z jego rozbudowaną infrastrukturą narciarską, jest doskonałą alternatywą dla Tatr. Oferuje wiele tras o różnym stopniu trudności, a także malownicze widoki. Wisła to kolejna popularna miejscowość, znana nie tylko jako rodzinna miejscowość wybitnego skoczka Adama Małysza, ale i z urokliwych tras narciarskich oraz licznych pensjonatów i hoteli. Warto również rozważyć Karpacz w Karkonoszach, który oferuje nie tylko świetne warunki do narciarstwa, ale także możliwość podziwiania Śnieżki – najwyższego szczytu Sudetów.

Z kolei Krynica-Zdrój w Beskidzie Sądeckim to doskonały wybór dla tych, którzy szukają połączenia aktywnego wypoczynku z możliwością skorzystania z dobrodziejstw uzdrowiskowych. Znajdują się tu liczne stoki narciarskie, a także sanatoria oferujące zabiegi lecznicze. Miasto słynie również z pięknej Pijalni Wód Mineralnych i Góry Parkowej, na którą można wjechać kolejką gondolową.

Dla miłośników dzikiej przyrody i spokoju idealnym kierunkiem będą Bieszczady. Choć nie oferują tak rozbudowanej infrastruktury narciarskiej jak Tatry czy Beskidy, to jednak urzekają swoim urokiem i możliwością obcowania z naturą. Można tu uprawiać narciarstwo biegowe, jeździć na sankach, a także podziwiać zaśnieżone połoniny. Miejscowości takie jak Ustrzyki Dolne czy Solina stanowią dobrą bazę wypadową do odkrywania uroków tego regionu.

