Ferie zimowe 2026. AI wskazała najlepsze kierunki w Polsce. Nie tylko popularne kurorty

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2026-01-17 10:00

Gdzie warto wybrać się na ferie zimowe w Polsce? Zapytaliśmy sztuczną inteligencję o najlepsze możliwe kierunku do zimowego wypoczynku. Na liście znalazły się zarówno popularne kurorty, jak i miejscowości znacznie mniej oblegane przez turystów. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Ferie zimowe 2026. AI wskazała najlepsze kierunki w Polsce

i

Autor: Aiky82/ Pixabay.com Ferie zimowe 2026. AI wskazała najlepsze kierunki w Polsce.
Super Express Google News
  • Ferie zimowe 2026 rozpoczynają się 17 stycznia i po raz pierwszy odbędą się w trzech, a nie czterech terminach.
  • Sprawdź, kiedy wypadają ferie w Twoim województwie i jakie kierunki na zimowy wypoczynek w Polsce poleca sztuczna inteligencja.
  • AI wskazuje na góry jako najlepszy wybór – od Tatr, przez Beskidy, po Karkonosze i Bieszczady.
  • Dowiedz się, które miejsca oferują idealne warunki! Gdzie spędzić ferie zimowe 2026? Odkryj rekomendacje sztucznej inteligencji i znajdź swój wymarzony kierunek!

W sobotę (17 stycznia) rozpoczynają się ferie zimowe w szkołach. W tym roku po raz pierwszy odbędą się nie w czterech, lecz w trzech terminach. Pierwsi w kraju – od 17 stycznia do 1 lutego – ferie będą mieli uczniowie z województw:

  • mazowieckiego,
  • pomorskiego,
  • podlaskiego,
  • świętokrzyskiego,
  • warmińsko-mazurskiego.

Od 31 stycznia do 15 lutego przerwę w nauce będą mieli uczniowie z województw:

  • dolnośląskiego,
  • kujawsko-pomorskiego,
  • łódzkiego,
  • zachodniopomorskiego,
  • małopolskiego,
  • opolskiego.

Ostatni w tym roku – od 14 lutego do 1 marca – wypoczywać będą uczniowie z województw:

  • podkarpackiego,
  • lubelskiego,
  • wielkopolskiego,
  • lubuskiego,
  • śląskiego.

Ferie zimowe dla wielu będą okazją do zimowego wypadu. Niektórzy postawią na zagraniczne wyjazdy w cieplejsze miejsca. Inni zostaną w Polsce i wybiorą… no właśnie, co? Zapytaliśmy sztuczną inteligencję o najbardziej atrakcyjne kierunki na ferie zimowe.

AI nie miała wątpliwości, że najlepszym kierunkiem na ferie zimowe w Polsce są góry. Tym bardziej, że początek 2026 roku to mroźna i śnieżna zima. Sztuczna inteligencja w pierwszej kolejności wskazała na stolicę polskich Tatr, czyli Zakopane. Miejscowość często kojarzona z tłumami i wysokimi cenami, nadal jest uwielbiana przez turystów. Od Krupówek, przez Gubałówkę, po liczne trasy narciarskie – każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Białka Tatrzańska to kolejna perła Podhala, słynąca z nowoczesnych kompleksów narciarskich, takich jak Kotelnica Białczańska, oraz gorących źródeł, które zapewniają relaks po dniu pełnym wrażeń. Jest to idealne miejsce dla rodzin z dziećmi, dzięki łagodnym stokom i szkółkom narciarskim.

Sztuczna inteligencja zwraca uwagę, że w okresie ferii zimowych nie można zapomnieć o Beskidach, które również oferują doskonałe warunki do zimowego wypoczynku. Szczyrk, z jego rozbudowaną infrastrukturą narciarską, jest doskonałą alternatywą dla Tatr. Oferuje wiele tras o różnym stopniu trudności, a także malownicze widoki. Wisła to kolejna popularna miejscowość, znana nie tylko jako rodzinna miejscowość wybitnego skoczka Adama Małysza, ale i z urokliwych tras narciarskich oraz licznych pensjonatów i hoteli. Warto również rozważyć Karpacz w Karkonoszach, który oferuje nie tylko świetne warunki do narciarstwa, ale także możliwość podziwiania Śnieżki – najwyższego szczytu Sudetów.

Z kolei Krynica-Zdrój w Beskidzie Sądeckim to doskonały wybór dla tych, którzy szukają połączenia aktywnego wypoczynku z możliwością skorzystania z dobrodziejstw uzdrowiskowych. Znajdują się tu liczne stoki narciarskie, a także sanatoria oferujące zabiegi lecznicze. Miasto słynie również z pięknej Pijalni Wód Mineralnych i Góry Parkowej, na którą można wjechać kolejką gondolową.

Dla miłośników dzikiej przyrody i spokoju idealnym kierunkiem będą Bieszczady. Choć nie oferują tak rozbudowanej infrastruktury narciarskiej jak Tatry czy Beskidy, to jednak urzekają swoim urokiem i możliwością obcowania z naturą. Można tu uprawiać narciarstwo biegowe, jeździć na sankach, a także podziwiać zaśnieżone połoniny. Miejscowości takie jak Ustrzyki Dolne czy Solina stanowią dobrą bazę wypadową do odkrywania uroków tego regionu.

CZYTAJ TEŻ: Dawniej była perłą Zakopanego. Dziś przypomina jarmark i tonie w plastiku

Sonda
Gdzie wybierasz się na ferie zimowe?

Polecany artykuł:

To najmniejsze państwo świata. Nawet Łazienki Królewskie są większe!
CZY ZAKOPANE NA FERIE TO DOBRY POMYSŁ?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

FERIE ZIMOWE
TATRY
BESKIDY
BIESZCZADY