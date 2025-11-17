Ferie zimowe przesunięte. Komunikat MEN

Jacek Chlewicki
2025-11-17 7:29

Ferie zimowe 2026 zostały przesunięte. Dlaczego? Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło zmiany. Od teraz ferie dzielą się na trzy, a nie cztery terminy, co skutkuje przesunięciem dat w wielu województwach o kilka dni w porównaniu do zeszłego roku. Nowy system przewiduje również inne grupowanie regionów, aby ułatwić rodzinne planowanie zimowego wypoczynku.

Ferie zimowe 2026 przesunięte. Komunikat MEN

Ferie zimowe przesunięte - o co chodzi? Czytajcie szczegóły. Ministerstwo Edukacji Narodowej jakiś czas temu opublikowało kalendarz roku szkolnego 2025/2026 i potwierdziło znaczącą zmianę w organizacji ferii zimowych. Zamiast czterech tur wprowadzono trzy, co stanowi największą korektę systemu od wielu lat. Decyzja już wywołuje dyskusje wśród rodziców, uczniów i przedstawicieli branży turystycznej. Nowe rozwiązanie to odpowiedź na zgłaszane od dawna postulaty. Wskazywano, że poprzedni podział na cztery grupy utrudniał planowanie zimowych wyjazdów rodzinom mieszkającym w blisko położonych województwach.

Dlatego MEN nie tylko zmniejsza liczbę terminów, ale również zmienia skład poszczególnych grup. W efekcie część regionów, które do tej pory wypoczywały w różnych okresach, będzie mieć teraz ferie jednocześnie. Szczegóły oraz dokładny terminarz ferii zimowych 2026 znajdziecie w dalszej części artykułu.

Terminy ferii zimowych - rok szkolny 2025/2026

Nowy rok szkolny przyniesie trzy tury zimowego wypoczynku. Szczegółowy harmonogram znajdziecie w galerii poniżej. Ferie zimowe to doskonały czas, by oderwać się od szkolnych obowiązków i naładować baterie. Wiele osób wybiera aktywności na świeżym powietrzu, takie jak jazda na nartach, łyżwach czy spacery po zaśnieżonych szlakach. To także dobra okazja, by spędzić więcej czasu z rodziną, nadrabiając filmy, gry planszowe czy wspólne wyjazdy. Harmonogram ferii 2026 poniżej:

Ferie zimowe 2025/2026
16 zdjęć

W porównaniu z kalendarzem ferii zimowych z 2024/2025, daty dla wielu województw przesuwają się o kilka dni. Np. w zeszłym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z woj. podlaskiego rozpoczęły się 27 stycznia, teraz zaczną się 19 stycznia. Z kolei uczniowie szkół w woj. małopolskim w poprzednim roku rozpoczęli zimową przerwę 20 stycznia, w teraz dopiero... 2 lutego.

Zmiany dotyczą zarówno początku, jak i końca zimowej przerwy w poszczególnych regionach. W praktyce oznacza to, że część uczniów rozpocznie ferie nieco wcześniej niż rok wcześniej, inni natomiast — później.

Ważne daty dotyczące roku szkolnego 2025/2026:

Zimowa przerwa świąteczna: 22–31 grudnia 2025

Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc): 2–7 kwietnia 2026

Zakończenie roku dla maturzystów: 24 kwietnia 2026

Wakacje letnie: 27 czerwca – 31 sierpnia 2026

