GASTRO RENTAL, PRZYJACIELE I GOŚĆ SPECJALNY– na co dzień zajmują się wypożyczaniem sprzętu gastronomicznego i gotowaniem w najlepszych restauracjach oraz hotelach Krakowa i okolic – w dzień Finału chcą zrobić spore zamieszanie – przygotują dla Was rozgrzewające ciało i duszę pyszne dania w asyście doradcy smaku Andrzeja Polana – nietuzinkowego kucharza i szefa kuchni. Zacne grono pokaże Wam na żywo z czym się je tegoroczny Finał!

TURCJA DLA WOŚP – jeśli ktoś w zeszłym roku przegapił baklavę – będzie miał okazję spróbować jej i innych cudów przygotowanych przez krakowską społeczność Turecką także tej zimy. W tym roku mają też dla Was pyszną tradycyjną zupę Mercimek. Ludzie z ciepłymi duszami i pojemnymi puszkami na datki trafią do Waszych serc w najprostszy i najbardziej radosny sposób – przez żołądek!

RADCY PRAWNI DLA WOŚP – chcesz porozmawiać z prawnikiem, a nie masz kiedy? Masz problem prawny do rozwiązania? Mamy na to lekarstwo! Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie wyciąga do Was pomocną dłoń! Zapraszamy na konsultacje do namiotu, w którym znajdziecie pomoc prawną! Będą też w CH Bonarka i zapraszają gorąco! Nie zawahajcie się nawrzucać do puszki prawnikom!