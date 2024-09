Mieszkańców Krakowa czeka podwyżka czynszów? Radny chce podnieść stawki

Mieszkańcy Krakowa wynajmujący swoje lokum od miasta z pewnością nie będą zachwyceni tą propozycją. Radny Bogusław Kośmider złożył interpelację, w której proponuje podniesie stawek czynszu. Najem mieszkania komunalnego miałby być o około jedną trzecią droższy (wzrost stawki z ok. 15 zł do ok 20 zł za metr kwadratowy). Powodem jest oczywiście opłakany stan finansów Krakowa, zadłużonego na ponad 6,5 mld zł. Wzrost stawek czynszów miałby przynieść miastu dodatkowe 25 mln zł rocznie.

Obecnie obowiązuje stawka z 2022 roku a maksymalna, możliwa i dopuszczalna wynosiłaby (wg danych z rozporządzenia Wojewody z 21.03.2024) 20,28 zł/mkw, czyli mniej więcej 30% wartości rynkowej. Ewentualny wzrost maksymalny wynosiłby około 5 zł/ mkw a dawało by to miesięcznie 2,2 mln zł czyli rocznie około 25 mln zł. Każda następna zmiana byłaby na poziomie 1-2 zł/mkw i byłyby o wiele mniej odczuwalne przez najemców - napisał w interpelacji radny Bogusław Kośmider.

Czynsze w Krakowie już teraz są wyższe niż w innych miastach

Na interpelację radnego odpowiedziała wiceprezydent Krakowa Maria Klaman. Zwróciła ona uwagę, że już teraz czynsze komunalne w stolicy Małopolski należą do najwyższych wśród największych polskich miast. Przykładowo stawka maksymalna w Krakowie wynosi obecnie 15,22 zł za metr kwadratowy, podczas gdy w Warszawie jest to 14,86 zł. Jeszcze większa różnica występuje w stawkach czynszu socjalnego. W Krakowie wynosi on 2,98 zł za metr kwadratowy, a w Warszawie 1,90 zł.

Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa w lipcu br. zwrócił się do wybranych miast w Polsce z prośbą o przekazanie danych o obowiązujących w ich zasobach mieszkaniowych stawkach czynszu i ewentualnie planowanych podwyżkach stawek czynszu. Z przeprowadzonego rozeznania wynika, że stawki czynszu obowiązujące w mieszkaniowym zasobie Gminy Miejskiej Kraków są jednymi z wyższych stawek (w szczególności w odniesieniu do maksymalnej stawki czynszu) obowiązujących w największych miastach w Polsce - napisała Maria Klaman.

