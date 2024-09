Gwałtowny przyrost ofert sprzedaży mieszkań w Krakowie. Ceny przestaną rosnąć?

Najnowsze dane dotyczące rynku nieruchomości w Krakowie dają powody do optymizmu. Jest szansa, że ceny mieszkań przestaną rosnąć, a może nawet zaczną spadać. Wszystko dzięki temu, rynek został wręcz zalany ogłoszeniami o sprzedaży mieszkania. Autorka bizblog.spidersweb.pl przytacza dane, że łącznie w Krakowie liczba ofert sprzedaży mieszkania na rynku pierwotnym i wtórnym wzrosła o ok. 70 proc. rok do roku. Pod tym względem Kraków ustępuje tylko Warszawie, gdzie odnotowano wzrost wynoszący ponad 80 proc. Średnia dla całej Polski wynosi natomiast 30 proc.

W ujęciu sześciu miesięcy w Krakowie ofert sprzedaży jest natomiast o ponad 38 proc. więcej i ten wynik jest zbliżony do Warszawy. To oznacza, że podaż zaczyna nadążać za popytem. To natomiast wpłynie na większą konkurencję między sprzedawcami mieszkań, na czym skorzystają kupujący. Poniżej dalsza część artykułu.

Ile kosztuje mieszkanie w Krakowie?

Zwiększająca się podaż już odcisnęła się na cenach mieszkań w Krakowie, choć na razie jej wpływ nie jest duży. Z danych autorki Spider's Web wynika, że cena ofertowa za metr kwadratowy mieszkania na rynku wtórnym spadła miesiąc do miesiąca o 0,7 proc. i wynosi ok. 16,5 tys. zł. To minimalna ulga dla kupujących, którzy jednak i tak płacą o ponad 20 proc. więcej niż przed rokiem.

Pamiętajmy jednak, że mowa o cenach ofertowych, ceny transakcyjne są zazwyczaj niższe, ponieważ klienci targują się ze sprzedającymi. Zwiększona podaż prawdopodobnie zmusi sprzedawców do jeszcze większej elastyczności, a tym samym ustępstw cenowych wobec klientów.

