Rozbój pod Krakowem. 15-latek ofiarą swoich rówieśników

To już kolejne tego typu zdarzenie, o którym dowiedzieliśmy się w ostatnich dniach. W Krakowie 13-letni chłopiec został napadnięty przez niewiele starszych chuliganów, a tym razem w jednej z podkrakowskich miejscowości doszło do rozboju, którego sprawcami byli nieletni. Grupa składająca się z dwóch 15-latków oraz towarzyszącej im 14-latki zaczepiła rówieśnika. Używając przemocy zmusili pokrzywdzonego do oddania im plecaka, z którego zabrali e-papierosa. Do zdarzenia doszło pod koniec wakacji, lecz policja dowiedziała się o nim kilka dni temu.

5 września br. policjanci z Komisariatu Policji w Zielonkach zostali powiadomieni o rozboju na 15-latku. Do zdarzenia miało dojść 31 sierpnia br. w godzinach wieczornych. Jak ustalili mundurowi, dwóch 15-latków i 14-latka, używając przemocy zabrali swojej ofierze plecak, z którego ukradli e-papierosa wraz z liquidem, o łącznej wartości około 60 złotych - relacjonuje policja.

Nieletni chuligani staną przed sądem

Mimo, że sprawa została zgłoszona kilka dni po zdarzenia, sprawców bardzo szybko udało się ustalić i zatrzymać. Członkowie szajki przyznali się do winy. Teraz o ich losie zdecyduje sąd dla nieletnich.

Już tego samego dnia, funkcjonariusze zatrzymali odpowiedzialnych za rozbój nastolatków. Zarzucono im doprowadzenie pokrzywdzonego do stanu bezbronności, poprzez użycie przemocy w postaci siły fizycznej, i oślepianie światłem oraz podżeganie, a następnie przywłaszczenie plecaka wraz z zawartością e-papierosa wraz z liquidem, do czego się przyznali. Teraz nieletni za swój czyn odpowiedzą przed sądem do spraw nieletnich, który zdecyduje o zastosowaniu wobec nich odpowiednich środków wychowawczych - wyjaśnia policja.

