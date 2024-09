Celem uczestnictwa w Campus Polska Przyszłości było pokazanie potencjału Miasta Krakowa jako atrakcyjnego ośrodka akademickiego, miasta startupów oraz przybliżenie uczestnikom Campusu oferty edukacyjnej i kulturalnej miasta a także wskazanie, że Kraków jest dobrym miejscem do życia. Uczestnicy tego wydarzenia, których było w tym roku około 1500, to ludzie młodzi. Uczniowie szkół średnich, studenci czy osoby rozpoczynające swoje życie zawodowe. Właśnie takie osoby są najważniejszą grupą docelową naszego miasta zgodnie z „programem strategicznym komunikacji marki Krakowa na lata 2023-2030”. Jeszcze kilka lat temu w Krakowie studiowało ponad 200 tys. młodych. Dziś jest ich mniej niż 140 tys. Potrzebujemy promować Kraków wśród młodych Polaków, by zachęcać ich do wybrania naszego miasta, jako swojego domu. To fundament dalszego rozwoju miasta - poinformował prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.