W marcu świętowaliśmy pierwszą rocznicę działania Volvo Tech Hub w Krakowie. W naszym centrum pracuje już 150 osób, a docelowo zatrudnimy ponad 500 specjalistów. Dlatego priorytetem było znalezienie siedziby, która będzie wspierała dalszy rozwój Volvo w Polsce. To ekscytujące, że już jesienią zaprosimy pracowników do nowoczesnego biura, które jest jedną z czterech tego typu obiektów Volvo Cars na całym świecie. Ta transakcja, największa na rynku biurowym w Krakowie, to kamień milowy, który istotnie zwiększy widoczność Volvo w mieście – powiedział Przemek Berendt, Head of Volvo Tech Hub.