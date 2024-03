Fundusze Europejskie dla województwa MAŁOPOLSKIEGO. Sprawdź, jak możesz skorzystać

Jędraszewski walnął prosto z mostu w Wielki Piątek. Wierni nie wierzyli w to, co usłyszeli

Programy unijne kojarzą nam się głównie z wielkimi inwestycjami, jak nowe drogi czy mosty, albo z dotacjami dla przedsiębiorców lub osób chcących założyć własną firmę. I słusznie, bo środki europejskie są przeznaczane na takie cele. Jednak z Funduszy Europejskich finansowane są także inne usługi, z których bardzo wielu mieszkańców woj. małopolskiego może skorzystać.

Pokazujemy trzy wybrane projekty, do których można się zgłosić, ale oferta jest o wiele bogatsza.

Warto się uczyć w każdym wieku

SZKOLENIA I KURSY DLA OSÓB PRACUJĄCYCH

Rynek pracy jest dzisiaj niestabilny. Będziesz często zmieniać miejsce pracy, bo rzadko kto w jednej firmie dopracuje do emerytury. Dlatego warto być aktywnym nie tylko na początku zawodowego życia, ale także w dojrzałym wieku. Trzeba podnosić swoje kwalifikacje oraz kompetencje, zdobywać nowe umiejętności i certyfikaty. Przyda się choćby znajomość języka obcego czy prawo jazdy, ale także ukończenie studiów podyplomowych. Z pomocą rusza Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, który wykorzystuje Fundusze Europejskie do uruchomienia projektu „Małopolski Pociąg do Kariery – sezon I”

Jako uczestnik projektu będziesz mógł otrzymać dofinansowanie (bony szkoleniowe) nawet do 5025zł. Wymagany jest wkład własny – 10 proc. kwoty dofinansowania. Bony wykorzystasz na szkolenia, egzaminy, potwierdzenie kwalifikacji, studia podyplomowe, coaching czy mentoring. Nie mogą to być jednak dowolne szkolenia. Musisz je wybrać z listy tych, które znajdują się w tzw. Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Baza znajduje się pod adresem internetowym uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Kto może zostać uczestnikiem projektu

1. Osoby dorosłe, które spełniają następujące wymogi:

są pełnoletnie,

związane z Małopolską – mieszkają tu lub pracują,

są zatrudnione na umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło albo mają obowiązujące powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej, są aktywnymi członkami Ochotniczej Straży Pożarnej lub są rolnikami ubezpieczonymi w KRUS.

2. Osoby dorosłe z niepełnosprawnościami, które są związane z Małopolską. Tu zatrudnienie nie jest wymagane.

Jak skorzystać – krok po kroku

Rekrutacja - Wypełnij na stronie internetowej pociagdokariery.pl ankietę oraz przedłóż zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie lub czynną służbę w OSP lub Wojskowej Służbie Terytorialnej lub zaświadczenie z KRUS lub orzeczenie o niepełnosprawności aktualne w dniu rekrutacji. Będziesz potrzebować profilu zaufanego. Możesz go założyć poprzez stronę https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/zaloz-profil-zaufany-online Bilans Kariery Online - Skorzystaj z usługi doradczej opartej o narzędzie elektroniczne i wsparcie doradcy zawodowego. Dofinansowanie na szkolenia - Możesz zdecydować się na kurs, szkolenie czy studnia itp. w formie indywidualnej i grupowej, stacjonarnie, zdalnie lub też w formie mieszanej (stacjonarnej i zdalnej). Bonów jednak nie możesz wydać na e-learning. Specjalistyczne usługi doradztwa zawodowego

Możesz z nich skorzystać równolegle z dofinansowaniem na szkolenia. Będziesz mógł wybrać jedną z usług:

pogłębiony bilans kompetencji,

coaching kariery – doradztwo zawodowe z elementami coachingu,

AC/DC Assessment Center / Development Center – ocena kompetencji przekrojowych,

warsztaty rozwijające kompetencje przekrojowe.

UWAGA!

Rekrutacja zaczyna się w kwietniu 2024 r., trzeba więc śledzić stronę: pociagdokariery.pl

Pomoc dla przedsiębiorców

Z dofinansowań na szkolenia z „Pociągu do kariery” nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy (dotyczy to także osób z niepełnosprawnościami). Dla nich zostanie uruchomiony odrębny system bonowy realizowany przez operatorów (instytucja wspierająca uczestnika szkoleń dofinansowaniem z Funduszy Europejskich): inkubator. nowysacz.pl, szih.pl, www.marr.pl, frrr.pl. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ma też w ofercie dla przedsiębiorców projekt „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy” dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy otrzymują w nim wsparcie na poprawę zarządzania pracownikami i tworzenie dla nich przyjaznych miejsc pracy.

Wraca Tele-Anioł w wersji 2.0

Dla kogo Tele-Anioł

Kandydat, który chce być objęty opieką, musi:

mieszkać na terenie woj. małopolskiego,

być osobą, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia, w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby:

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

z niepełnosprawnością sprzężoną,

korzystające z programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027,

mieszkające samotnie

NIEOCENIONA POMOC DLA SAMOTNYCH I NIESAMODZIELNYCH

Jeżeli masz pytania, zadzwoń: 12 61-60-611 Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Napisz: [email protected]

Jesteś samotnie mieszkającym seniorem/seniorką albo obawiasz się o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, koniecznie skorzystaj z pomocy Tele-Anioła! Dzięki Funduszom Europejskim do dyspozycji mieszkańców województwa jest 8 tys. opasek bezpieczeństwa na nadgarstek, usługi sąsiedzkie i opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 2,5 tys. osób oraz telemedycyna. Już trwa rekrutacja potrzebujących do skorzystania z tego programu!

– Projekt jest odpowiedzią na potrzeby seniorów i osób niesamodzielnych zamieszkujących terytorium woj. małopolskiego oraz ich opiekunów. Doświadczenie poprzedniej edycji pokazało, jakim był ważnym przedsięwzięciem. Cieszymy się, że udało się uruchomić kolejną edycję wsparcia, wzbogaconą o opiekę wytchnieniową i pilotaż usług telemedycznych – mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Małopolski Tele-Anioł 2.0 realizowany jest przez woj. małopolskie dzięki unijnemu dofinansowaniu z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2029 r.

– Bez Tele-Anioła czuję się bezradna – mówi jedna z uczestniczek pierwszej edycji. – Opaska, która daje poczucie bezpieczeństwa, dzięki której nieraz uzyskałam pomoc i usługi sąsiedzkie – ten pakiet to konieczność dla samotnego seniora – wyjaśnia.

Jak to działa

Zostanie utworzone Centrum Teleopieki, które będzie można powiadomić np. za pośrednictwem przycisku SOS o potrzebie wezwania w pomocy.

8 tys. uczestników/uczestniczek projektu otrzyma bezpłatnie opaskę bezpieczeństwa z przyciskiem SOS. Dla 2,5 tys. osób przewidziano dodatkowe wsparcie w postaci usług opiekuńczych oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania.

300 uczestników/uczestniczek projektu zostanie także objętych pilotażem usług telemedycznych. W programie przewidziano także pomoc dla 150 opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością. Będą oni mogli otrzymać wsparcie w postaci usług opieki wytchnieniowej oraz specjalistycznego poradnictwa (tu rekrutacja zacznie się 1 września 2024 r.). Zaplanowano również szkolenia dla opiekunów oraz sąsiadów.

Jak się zgłosić do programu

Trzeba złożyć formularz zgłoszeniowy, a następnie pracownicy Tele-Anioła odwiedzą kandydatów/kandydatki w ich miejscu zamieszkania i ocenią ich sytuację.

Formularze zgłoszeniowe można składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie (ul. Racławicka 56, ul. Basztowa 22) lub w jednej z jego agend zamiejscowych:

Miechów, ul. Sobieskiego 4,

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52,

Nowy Targ, al. Tysiąclecia 44,

Oświęcim, ul. Górnickiego 1,

Sucha Beskidzka, ul. J. Piłsudskiego 23,

Tarnów, al. Solidarności 5-9,

Zakopane, ul. Kościeliska 7

Zgłoszenie można także wysłać listem pod adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem: „Rekrutacja – Małopolski Tele-Anioł 2.0”

Powiatowe urzędy pracy mają ciekawą ofertę

POMOC SZYTA NA MIARĘ

UWAGA! Projekty w powiatowych urzędach pracy ruszą najprawdopodobniej w II lub III kwartale tego roku. Trzeba trzymać rękę na pulsie!

Warto skorzystać z oferty powiatowych urzędów pracy z woj. małopolskiego, które dotyczą aktywizacji zawodowej, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz wsparcia w zakładaniu działalności gospodarczej. Z tej ostatniej skorzystał Bogdan Ciężadło, właściciel firmy „Czosneczek”, który od 13 lat był już na emeryturze.

– Nareszcie, po wielu latach, odnalazłem swoją drogę życiową. Dzięki Funduszom Europejskimi mogę spędzać czas wsposób jaki lubię, iktóry daje mi satysfakcję – mówi.

Pan Bogdan wziął udział w projekcie „Dobry Czas na Biznes” finansowanym z Funduszy Europejskich i otworzył własną firmę „Czosneczek”. Prowadzi handel obwoźny warzywami i owocami. Taka forma sprzedaży to wygoda dla klientów i niższe ceny, a dla właściciela mniejsze koszty i dobra okazja do zyskania nowych kupujących. „Czosneczek” bardzo dobrze prosperuje, a pan Bogdan nie jest już skazany na niską emeryturę. Po pomoc z urzędu pracy sięgnęła także Anita Matysik, która skorzystała ze stażu krawieckiego w ramach projektu „Zaprojektuj sukces”. Szycie to jej pasja. Dzięki stażowi zdobyła wiedzę i doświadczenie, które pozwalają nie tylko na szycie ubrań, ale także na ich projektowanie.

Rozwijaj się zawodowo

Poszerzanie umiejętności, które są niezbędne do wykonywania zadań na aktualnym stanowisku, ale także dbanie o zdobywanie dodatkowych kompetencji, które pomogą wzmianie zatrudnienia, to obecnie konieczność. Dlatego powiatowe urzędy pracy w woj. małopolskim sięgnęły po pieniądze z Unii, by umożliwić szukającym pracy mieszkańcom rozwój zawodowy. Pomoc przy znalezieniu zatrudnienia lub otworzenia własnej firmy jest dopasowana do możliwości i potrzeb danej osoby. Osoba przystępująca do projektu trafia w ręce specjalistów, którzy najpierw sporządzają diagnozę woparciu o doświadczenie, umiejętności, kompetencje, uprawnienia itp. uczestnika projektu. Następnie specjalista przygotowuje dla uczestnika Indywidualny Plan, a uczestnik realizuje go pod okiem opiekuna.

Musisz odnaleźć się na rynku

W planie musi znaleźć się pomoc obejmująca co najmniej trzy różne formy, w tym obowiązkowo – pośrednictwo pracy, czyli pomoc w znalezieniu pracy. Mogą być także kursy, szkolenia, staże, możliwość uzyskania różnych certyfikatów i uprawnień.

Dla tych, którzy są zainteresowani założeniem własnej firmy również przewidziane są szkolenia, pomoc prawna oraz bezzwrotna dotacja na założenie działalności gospodarczej.

Pomoc musi być dopasowana do sytuacji na rynku pracy w regionie i trendów gospodarczych panujących na rynku. Szczególny nacisk jest kładziony na sektory związane z zieloną gospodarką, na sektor usług opiekuńczych i zdrowotnych. Osobną kategorię stanowią tzw. inteligentne specjalizacje, czyli takie, które uważa się za kluczowe i rozwojowe dla woj. małopolskiego. Ich listę możesz znaleźć na stronie internetowej www.smart.gov.pl

