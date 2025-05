W poniedziałek (26 maja) od godziny 10.00 w Myślenicach pod budowanym wiaduktem zamknięta zostanie jezdnia zakopianki w kierunku stolicy polskich Tatr. Powodem są prace związane z rozbiórką deskowania wiaduktu i wsporników.

- Prace potrwają do czwartku (29 maja) wieczorem, w tym czasie ruch w obu kierunkach będzie odbywał się po drugiej jezdni. Kierowcy będą mieć do dyspozycji po jednym pasie – informuje GDDKiA.

Drogowcy zapowiadają, że od czwartku wieczorem do poniedziałku (2 czerwca) rano ruch będzie odbywał się dwoma pasami w każdym kierunku, później jednak znowu wystąpią utrudnienia. Kolejne prace rozbiórkowe będą prowadzone od 2 do 5 czerwca nad jezdnią w kierunku Krakowa. Wówczas ruch zostanie skierowany na jedną jezdnię (w kierunku Zakopanego), a kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie ruchu.

W połowie czerwca planowana jest również rozbiórka deskowania kładki dla pieszych budowanej w okolicy Cmentarza Żydowskiego. O terminie tych prac GDDKiA poinformuje w osobnym komunikacie.

Węzeł Myślenice – koniec korków na Zakopiance?

Budowa węzła Myślenice ma na celu likwidację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu zakopianki i ul. Sobieskiego. Powstaną dodatkowe pasy, które umożliwią wjazd na węzeł i na zakopiankę. Jak podkreśla GDDKiA, likwidacja świateł ma zdecydowanie poprawić płynność i bezpieczeństwo w tym miejscu.

Ważnym elementem inwestycji jest budowa nowej kładki dla pieszych w rejonie dawnego Cmentarza Żydowskiego. Dzięki temu zlikwidowane zostanie dotychczasowe przejście, a mieszkańcy będą mogli bezpiecznie przekraczać zakopiankę.