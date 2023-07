Nowy milioner we wsi? Ciężko będzie to ukryć! Potężna wygrana w Eurojackpot

Śmiertelny wypadek policjantki. Katarzyna S. spocznie na cmentarzu w Nowym Targu

Katarzyna S., emerytowana policjantka, która zginęła w wypadku drogowym pod Limanową, zostanie pochowana na cmentarzu w Nowym Targu - informuje "Tygodnik Podhalański". Do tragedii doszło w niedzielę, 2 lipca, w Lubomierzu, gdy 51-latka jechała motocyklem marki Kawasaki razem ze swoim 9-letnim synkiem. Z przeciwnego kierunku nadjeżdżała w tym czasie toyota, której 60-letni kierowca, jak wstępnie informują mundurowi, zjechał nagle na przeciwny pas ruchu, uderzając prosto w jednoślad. Policjantka zginęła na miejscu, natomiast jej synek został ciężko ranny, po czym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował go do szpitala w Krakowie-Prokocimiu. Jak informuje "Tygodnik Podhalański" chłopiec odzyskał przytomność we wtorek, 4 lipca. W wypadku brał również udział 42-letni motocyklista, tj. ojciec dziecka i mąż ofiary zdarzenia. Mężczyzna jechał za kobietą i synkiem, ale nie odniósł żadnych obrażeń.

- Katarzyna do 2017 roku służyła w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu, w Wydziale Ruchu Drogowego, często kierując służbowym motocyklem, czy to podczas rutynowych partoli lub eskort czy to podczas zabezpieczeń imprez sportowych. Motocykle były jej pasją, zarówno w pracy jak i w czasie wolnym... - napisali pod śmiertelnym wypadku policjanci z Limanowej, składając kondolencje rodzinie.

Msza żałobna 51-latki odbędzie się w kościele pw. Świętej Jadwigi Królowej w Nowym Targu w piątek o godz. 10.00. Kobieta spocznie na tamtejszym starym cmentarzu.

