Gdzie w Polsce najczęściej dochodzi do rozwodów? Mamy najnowsze dane GUS

Dla wielu Polaków małżeństwo wciąż stanowi kluczowy element budowania przyszłości i stabilizacji życiowej. Każdego roku tysiące par staje na ślubnym kobiercu z nadzieją na trwały i szczęśliwy związek na resztę życia. Mimo zmieniających się z biegiem lat modeli rodziny i podejścia do formalizowania relacji, instytucja małżeństwa nadal cieszy się ogromnym szacunkiem w naszym społeczeństwie. Niestety, rzeczywistość bywa brutalna, a wiele z tych historii kończy się na sali rozpraw podczas sprawy rozwodowej.

Rozwody w Polsce. Co mówią statystyki Głównego Urzędu Statystycznego na 2024 rok?

Liczba orzekanych rozwodów to jeden z kluczowych wyznaczników kondycji polskich rodzin oraz trwałości więzi społecznych. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego jasno wynika, że zjawisko to ma różną skalę w zależności od regionu kraju i wielkości ośrodków miejskich.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, przeanalizowanych przez serwis Polska w Liczbach, w 2024 roku w Polsce odnotowano średnio 1,5 rozwodu na każde 1000 mieszkańców. Szczegółowe dane dotyczące miast z najwyższą liczbą rozstań można znaleźć w galerii, jednak niechlubnym rekordzistą okazało się być jedno ze znanych miast położonych na południu Polski.

Tu rozpada się najwięcej małżeństw w Polsce

Dane GUS: w jakim województwie najczęściej dochodzi do rozwodów?

Statystyki Głównego Urzędu Statystycznego ujawniają ogromne dysproporcje pomiędzy poszczególnymi regionami. Niechlubne pierwsze miejsce w zestawieniu zajmuje województwo warmińsko-mazurskie, gdzie wskaźnik rozwodów wynosi 1,8 na 1000 mieszkańców. Zdecydowanie najrzadziej małżeństwa rozpadają się w województwie świętokrzyskim – tam wskaźnik wynosi zaledwie 0,8.

Dlaczego liczba ślubów w Polsce spada z roku na rok?

Od kilku lat obserwuje się wyraźny, systematyczny spadek liczby zawieranych w Polsce małżeństw. Polacy coraz częściej odkładają decyzję o ślubie na przyszłość, lub w ogóle z niego rezygnują, decydując się na życie w nieformalnych związkach. Eksperci wskazują, że za ten stan rzeczy odpowiadają przede wszystkim przemiany społeczne, rosnące koszty utrzymania, a także odmienne spojrzenie młodszych generacji na instytucję małżeństwa.