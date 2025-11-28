27 listopada wieczorem na osiedlu Glinianki w Olkuszu powstało zapadlisko o średnicy 2 metrów i głębokości 4 metrów.

Z powodu zagrożenia z domu znajdującego się kilka metrów od dziury ewakuowano trzy osoby. Nikt nie odniósł obrażeń.

Zapadlisko uszkodziło ogrodzenie i latarnię. Sytuacja jest niebezpieczna, ponieważ dziura wciąż się powiększa.

Gigantyczne zapadlisko w Olkuszu mogło pochłonąć cały dom!

Do zdarzenia doszło w czwartek, 27 listopada około godziny 21:00 na osiedlu Glinianki w Olkuszu (woj. małopolskie). To właśnie wtedy do stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu wpłynęło zgłoszenie o zapadlisku, które pojawiło się na granicy chodnika i prywatnej posesji. Gdy pierwsze jednostki dotarły na miejsce, ich oczom ukazała się ogromna dziura o średnicy około dwóch metrów i głębokości niemal czterech metrów. Osuwająca się ziemia uszkodziła ogrodzenie posesji, a także zniszczyła latarnię uliczną i znak drogowy.

Podjęto decyzję o ewakuacji trzech osób zamieszkujących zagrożony budynek. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Dom, z którego ewakuowano trzy osoby, był dosłownie o krok od osunięcia się do dziury, a osuwisko wciąż się powiększało. Na miejsce wezwano również pogotowie gazowe oraz pogotowie energetyczne, aby odciąć media i zapobiec ewentualnej eksplozji lub pożarowi. Teren został zabezpieczony przez policję i straż pożarną.

Zapadlisko w Olkuszu to wina kopalni? Mieszkańcy boją się o swoje życie

Olkusz i okolice od lat zmagają się z problemem zapadlisk, jednak do tej pory pojawiały się one głównie na terenach leśnych i niezamieszkałych. To pierwszy od dłuższego czasu przypadek, gdy ziemia zapadła się w gęsto zabudowanym terenie, co budzi ogromny niepokój.

Sytuacja jest monitorowana, a specjaliści ocenią, czy istnieje ryzyko powstawania kolejnych zapadlisk w okolicy. Na razie ewakuowani mieszkańcy nie mogą wrócić do swojego domu.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Olkusz.tv.