Gigantyczna dziura w ziemi pod samym domem. Konieczna była ewakuacja

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-11-28 8:56

Na jednym z osiedli w Olkuszu nagle osunęła się ziemia, tworząc gigantyczne zapadlisko tuż obok domu jednorodzinnego. Dziura ma 4 metry głębokości i pochłonęła kawałek ogrodzenia oraz maszt oświetleniowy. - Widać kawałek tablicy z napisem "Sprzedam", która wisiała na płycie, nad ziemią widać tylko literę "S", reszta jest w dole - relacjonuje Olkusz.tv. Ewakuowano trzy osoby.

  • 27 listopada wieczorem na osiedlu Glinianki w Olkuszu powstało zapadlisko o średnicy 2 metrów i głębokości 4 metrów.
  • Z powodu zagrożenia z domu znajdującego się kilka metrów od dziury ewakuowano trzy osoby. Nikt nie odniósł obrażeń.
  • Zapadlisko uszkodziło ogrodzenie i latarnię. Sytuacja jest niebezpieczna, ponieważ dziura wciąż się powiększa.

Gigantyczne zapadlisko w Olkuszu mogło pochłonąć cały dom!

Do zdarzenia doszło w czwartek, 27 listopada około godziny 21:00 na osiedlu Glinianki w Olkuszu (woj. małopolskie). To właśnie wtedy do stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu wpłynęło zgłoszenie o zapadlisku, które pojawiło się na granicy chodnika i prywatnej posesji. Gdy pierwsze jednostki dotarły na miejsce, ich oczom ukazała się ogromna dziura o średnicy około dwóch metrów i głębokości niemal czterech metrów. Osuwająca się ziemia uszkodziła ogrodzenie posesji, a także zniszczyła latarnię uliczną i znak drogowy.

Podjęto decyzję o ewakuacji trzech osób zamieszkujących zagrożony budynek. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Dom, z którego ewakuowano trzy osoby, był dosłownie o krok od osunięcia się do dziury, a osuwisko wciąż się powiększało. Na miejsce wezwano również pogotowie gazowe oraz pogotowie energetyczne, aby odciąć media i zapobiec ewentualnej eksplozji lub pożarowi. Teren został zabezpieczony przez policję i straż pożarną.

Polecany artykuł:

64-latek dostał szklaną butelką w głowę. Niewiele dzieliło go od śmierci

Zapadlisko w Olkuszu to wina kopalni? Mieszkańcy boją się o swoje życie

Olkusz i okolice od lat zmagają się z problemem zapadlisk, jednak do tej pory pojawiały się one głównie na terenach leśnych i niezamieszkałych. To pierwszy od dłuższego czasu przypadek, gdy ziemia zapadła się w gęsto zabudowanym terenie, co budzi ogromny niepokój.

Sytuacja jest monitorowana, a specjaliści ocenią, czy istnieje ryzyko powstawania kolejnych zapadlisk w okolicy. Na razie ewakuowani mieszkańcy nie mogą wrócić do swojego domu.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Olkusz.tv.

Gigantyczne zapadlisko w Olkuszu
9 zdjęć
Zaszlachtował maczetą w Łodzi, wpadł w Małopolsce
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

OLKUSZ
zapadlisko
EWAKUACJA