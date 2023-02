Zapadlisko pod Olkuszem jak lej po bombie! Nowo wybudowana droga ZAMKNIĘTA do odwołania

Zapadlisko w Bolesławiu. W pobliżu obwodnicy powstał lej głęboki na 5 metrów

We wtorek, 14 lutego w pobliżu nowo wybudowanej obwodnicy Bolesławia (powiat olkuski) powstało zapadlisko. Lej ma około 8 metrów średnicy i około 5 metrów głębokości. Z tego powodu droga została zamknięta do odwołania. Wójt gminy Bolesław Krzysztof Dudziński przekazał, że ruch będzie mógł zostać wznowiony dopiero po przeprowadzeniu badań diagnostycznych przez Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław”. Jeśli tylko nie przeszkodzi pogoda, badania zostaną wykonane w środę, 15 lutego.

Obecnie ZGH "Bolesław" nie prowadzi już działalności wydobywczej. Ostatnia należąca do spółki kopalnia („Olkusz-Pomorzany”) została zlikwidowana w 2020 roku. Niemniej szkody wywołane działalnością górniczą wciąż dają o sobie znać.

Gigantyczne zapadlisko w Olkuszu. Boją się powtórki z Trzebini

W całym regionie zachodniej Małopolski coraz częściej dochodzi do zapadlisk. Najgłośniejszym z nich była katastrofa geologiczna, do której doszło na cmentarzu parafialnym w Trzebini. Osuwająca się ziemia pochłonęła wówczas kilkadziesiąt grobów, a mieszkańcy Trzebini notorycznie są nękani kolejnymi, podobnymi zdarzenia na terenie ich miasta. Powtórki z Trzebini boją się osoby mieszkające w innych miejscowościach regionu. Powody do obaw mają również mieszkańcy Olkusza, gdzie na początku lutego powstało gigantyczne zapadlisko. Zdjęcia ogromnego leja, powstałego w wyniku osuwania się ziemi, pokazała telewizja Olkusz.tv. Z powodu zagrożenia zapadliskami, Nadleśnictwo Olkusz do końca marca przedłużyło zakaz wstępu do lasów.

